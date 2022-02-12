Akşam Postası | 12 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Temel gıdada KDV yüzde 1'e iniyor! -Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yeni ekonomi paketini açıkladı. -Devamını oku...

Üvey annesi tarafından yüzüne asit döküldü! Eby tedavi için Türkiye'ye geldi... -Devamını oku...

Kredilerde yeni sistem: Kartlı kullanım! Hem de 2 yıl ödemesiz, 8 yıl vade imkanı -Devamını oku...

Altın birikimi olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor: Bankalar ve kuyumcular... -Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'ya seyahat uyarısı -Devamını oku...

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Daha önce sahne kıyafetleri nedeniyle Gülşen'i çok ser bir dille eleştiren, "Striptiz kıyafeti" şeklinde yorumlar yapan Seren Serengil, konserinde giydiği kıyafetle eleştiri yağmuruna tutuldu. Dekolteli bir kıyafetle sahneye çıkan Serengil'in kıyafetini görenler "Aklıma Gülşen geldi" yorumları yaptı. - Devamını oku...

14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kaldı... İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise'den sürpriz bir paylaşım geldi. İlişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolanan ikili, yeniden aşk dolu paylaşımlara başladı. Hadise, aşka geldi, Sevgililer Günü'nü beklemedi ve sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulundu. - Devamını oku...

Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson, yaza evlenmek istiyor. Deniz, düğün tarihinin belli olmamasına rağmen şimdiden gelinlik örneklerine bakmaya başladı. Dilan Çiçek Deniz, evlilikle ilgili açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Bebek'te bir gece kulübü kurşunlandı. İçeride ünlü şarkıcı Teoman da vardı. Teoman büyük bir tehlike atlattı. Olay sonrası Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü şarkıcı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Kanal D’nin her Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Yargı’da canlandırdığı Eren Komiser karakterinin yanı sıra “Afara” isimli müzikal ile de herkesin gönlünde taht kuran sevilen oyuncu Uğur Aslan doğum gününde, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’ın sorularını yanıtladı… - Devamını oku...

Burak Yılmaz'ın ismi Süper Lig devleri ile anılıyor! Babası tartışmalara son noktayı koydu... -Devamını oku...

Çarpıcı rapor! 'Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon euroya satarız!' -Devamını oku...

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