Akşam Postası | 12 Temmuz 2021

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kabine Toplantısı başladı! Erdoğan açıklayacak. Devamını oku...

Hafta sonu için bunaltıcı sıcak uyarısı! Orhan Şen duyurdu: Mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. Devamını oku...

Emekli, memur ve memur emeklisinin kuruşu kuruşuna zamlı maaşları. Devamını oku...

'Pınar Gültekin'i diri diri yaktın!' sözlerine kan donduran cevap! Mahkeme buz kesti. Devamını oku...

Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilmişti... Anneanne de hayatını kaybetti! Devamını oku...

Koronavirüste korkunun yeni adı: Kappa! İşte belirtileri…Devamını oku...

Dünyayı vurabilir! Yüksek hızlı güneş fırtınası tehlikesi! Ürküten iddia…Devamını oku...

Uzay çağında milat: Sivil uzay turizmi başladı! Devamını oku...

74. Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü manken Bella Hadid'in kırmızı halıda taktığı Schiaparelli imzalı "altın akciğer" temalı kolyesi moda dünyasının gündemine oturdu. Devamını oku...

EURO 2020'nin en büyüğü penaltı atışları sonrası belli oldu. İngiltere'yi 3-2'lik skorla mağlup eden İtalya kupanın sahibi oldu. MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan İtalyan şef Danilo Zanna kendinden geçti. Devamını oku...

Aşklarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, sürpriz şekilde ilişkilerini sonlandırmıştı. Yıldırım'ı çabuk unuttuğu söylenen Hadise, ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülenmişti. Hadise, yeni sevgilisi olduğu iddia Mehmet Dinçerler için “Öyle bir hayatıma girdi ki, ilk bakışta aşk oldu” dedi. Ünlü şarkıcının Kaan Yıldırım hakkında söyledikleri dikkat çekti. Devamını oku...

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsız'de yer alan Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Bodrum'da görüntülendi. Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu. Devamını oku...

Bodrum’da hem tatil yapan hem de konser veren Demet Akalın, konser dönüşü karşılaştığı manzarayla şoke oldu. Devamını oku...

TFF'nin aldığı 8+6 yabancı kuralı kulüpler için sorun olmuş ve birçok çatlak ses çıkmıştı. Daha önce alınan ve tebliğ edilen karar, geçen sene pandemi nedeniyle ertelenmiş ve bu sene uygulanmaya başlamıştı. Ancak kulüpler yine de şikayetçi ve Kulüpler Birliği, TFF'den talepte bulundu. - Devamını oku...

Beşiktaş ile Mehmet Topal anlaşmaya vardı. 1 senelik olan anlaşmadan Topal 3 milyon lira kazanacak. - Devamını oku...

İngiltere'de penaltı kaçıran 3 siyahi oyuncu Rashford, Sancho ve Saka, Instagram'da İngiliz holiganların ırkçı yorumlarına maruz kaldı. - Devamını oku...

Süper Lig'de yeni sezonun hakemleri açıklandı. TFF, 47 olan yaş sınırına da 50'ye çıkardı. - Devamını oku...