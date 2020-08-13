Akşam Postası | 13 Ağustos 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
13 Ağustos 2020, Perşembe 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde konuşma yaptı. -Devamını oku...
Ziya Selçuk'tan okullar için yeni açıklama. -Devamını oku...
Gaziantep'te 65 yaş üstü için yeni corona virüs kısıtlamaları. -Devamını oku...
'Eğitim Kurumlarının Aşamalı Açılma Takvimi' hakkında bakanlık açıklaması. -Devamını oku...
4 il için sağanak yağış uyarısı. -Devamını oku...
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. -Devamını oku...
Muharrem İnce'den CHP'den ayrılık açıklaması. -Devamını oku...
CHP'den Muharrem İnce açıklaması. -Devamını oku...
Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları için yaptırım açıklaması. -Devamını oku...
Üniversitelerin açılış tarihi için açıklama. -Devamını oku...
Sınavlar için HES kodu istenecek. -Devamını oku...
Trabzon'da düğün törenlerine saat kısıtlaması. -Devamını oku...
Dünya
Macron'dan, Türkiye karşıtı açıklama. -Devamını oku...
Magazin
Ajda Pekkan lüks villasını yeniden satışa çıkardı. - Devamını oku...
Demet Akalın: Evrim Keklik'in annesine koltuk hediye ettim. - Devamını oku...
Ece Seçkin'in TikTok’ta dans challenge hareketi 8.2 milyar izlendi. - Devamını oku...
Yasmine Cecilia evinde saldırıya uğradı: Yüzü tanınmayacak hale geldi. - Devamını oku...
Prens Harry ve Meghan Markle ABD’de gizlice ev aldı. - Devamını oku...
Eğlence
Göbek eritmede yapılan 11 hata - Devamını oku...
Tom Ford'un favori 6 filmi - Devamını oku...
2020’nin en çok kazanan 10 erkek oyuncusu- Devamını oku...
Spor
'Balotelli Beşiktaş'a sorun çıkarmıyor' -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Kabak çorbası
- Tavuk şiş
- Sebzeli bulgur pilavı
- Tiramisu
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Kesilen et bir anda tabakta hareket etmeye başladı. -Video için tıklayınız.