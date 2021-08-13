Akşam Postası | 13 Ağustos 2021

3 il afet bölgesi ilan edildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı -Devamını oku...

Sinop Ayancık ilçesinde köprüde büyük panik! Çökme tehlikesi yaşandı -Devamını oku...

ÖTV değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni oranlar... -Devamını oku...

Delta alarmı! Grip belirtileri gösteriyor! Yoğun bakımlar doluyor -Devamını oku...

Bakan Koca, 18 yaş üstü en az bir doz aşı olanların sayısını açıkladı -Devamını oku...

Bozkurt'ta umutlu bekleyiş! İkizler Ayşe ve Kerem aranıyor... Son mesajları -Devamını oku...

Antalya Alanya'da orman yangını -Devamını oku...

Ayancık'ta hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu -Devamını oku...

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi durdurulamıyor! 15 vilayetin kontrolünü ele geçirdiler -Devamını oku...

Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alındı -Devamını oku...

2009 senesinde katıldığı bir yarışmayla ismini duyuran manken ve model Senem Kuyucuoğlu sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Kuyucuoğlu, sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi. - Devamını oku...

Eski manken Ebru Şallı, tatil fotoğrafları paylaşmaya doymuyor. Şallı, son olarak eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini fotoğraf paylaştı. - Devamını oku...

Oyuncu Hande Doğandemir'in (35), 'Daha İyi Bir Yarın' adlı filmin setinde tanıştığı meslektaşı Yağız Can Konyalı (29) ile iki aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. - Devamını oku...

“Sihirli Annem” dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı ile 4 yıllık eşi işletmeci Mustafa Can Keser’le anlaşmalı olarak boşanmıştı. Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ikili arasında yeni bir gelişme yaşandı. Damla Ersubaşı, eski eşini affetti. - Devamını oku...

Hadise, yeni aşkı Mehmet Dinçerler ile bir mekân çıkışı objektiflere yansıdı. Kaan Yıldırım’ı çabuk unutan şarkıcı Hadise, sevgilisiyle el ele poz verdi. - Devamını oku...

2020 yapımı '365 Days' filmi ile dünya çapında şöhrete kavuşan İtalyan oyuncu Michele Morrone, önceki gün geldiği İstanbul'da tüm çabalarına rağmen görüntülenmekten kurtulamadı. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de hiç beklenmedik bir sakatlık yaşandı ve Pelkas'ın omzu çıktı. Pelkas, sahalardan 3-4 hafta kadar uzak kalacağını açıkladı. - Devamını oku...

Leo Messi, Paris Saint Germani formasıyla ilk antrenmanına dün itibarıyla çıktı. Vatandaşları Di Maria, Paredes ve Icardi ile yakın arkadaşı Neymar sayesinde yabancılık çekmeyen Messi, oldukça mutlu göründü. - Devamını oku...