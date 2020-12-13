Akşam Postası | 13 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı. Süleyman Soylu'nun HDP'li vekillere ağır sözleri gündem oldu. Özgü Namal, seti İstanbul'dan İzmir'e alınan 'Hükümsüz' dizisinden ayrıldı. İbrahim Çolak, Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
13 Aralık 2020, Pazar 15:54 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'ın 'Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz' müjdesi kimleri kapsıyor? Devamını oku...
- Süleyman Soylu'nun HDP'li vekillere ağır sözleri gündem oldu. Devamını oku...
- Böylesi hiç olmamıştı: Adına corona testi yaptırıldı, sonuç pozitif çıktı. Devamını oku...
- Bakan Koca, "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüde yalanladı.Devamını oku...
- 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı.Devamını oku...
- Pandemi hastanelerinde yeni alarm: Paralı refakatçi tutanlar var.Devamını oku...
- Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından dakikalarca dövülen kadın kamerada.Devamını oku...
- Tacizle suçlanan yazar Hasan Ali Toptaş konuştu.Devamını oku...
- Özel okullarla ilgili ücret iadesi isteyenler için açıklama geldi.Devamını oku...
Dünya
- Almanya'da 10 Ocak'a kadar sıkı corona virüs tedbirleri uygulanacak. Devamını oku...
- ABD'de bir yolcu, uçağın kanadına çıkmaya çalıştı. Devamını oku...
- Fransa'da kaosun nedeni: 24. madde. Devamını oku...
Magazin
- İşte 2020 yılının özendiren ve en çok sevilen dizi çiftleri... Devamını oku...
- İrem Derici "Eski sevgililerimi kaçırıp bir eve tıkardım. Onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da güzel bir hatunu kollarına taktıklarında kuduruyorum." dedi. Devamını oku...
- Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal, seti İstanbul'dan İzmir'e alınan 'Hükümsüz' dizisinden ayrılmaya karar verdi. Devamını oku...
- Fransız model Tina Kunakey (23), Ürdün asıllı ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi’nin yeni kampanya yüzü oldu. Tanıttığı kristal fiyonklu şeffaf ‘Külkedisi’ ayakkabıları 1090 Euro’ya (10 bin 380 TL) satışta olacak. Devamını oku...
Spor
- İbrahim Çolak, Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Devamını oku...
- Ajax forması giyen yıldız oyuncu Quincy Promes akrabasını bıçakladığı için tutuklandı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Filip Novak, Malatyaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından maç sonu 'güldüğü gerekçesiyle' bazı taraftarların tepkisini çekmişti. Novak, yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür mesajı yayınladı. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunda oluşturduğu efsane kadronun en önemli isimleri video konferansta bir araya geldi. Galatasaray medya ekibinin unutulmaz Galatasaray-Juventus maçının yıl dönümü için hazırladığı video büyük ses getirdi. Kadronun yıldızları unutulmaz bir sohbet gerçekleştirdi. - Devamını oku...
- Anthony Joshua, Kubrat Pulev'i nakavt ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerini korudu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Patatesli top köfte
- Pesto soslu makarna
- Kadayıflı muhallebi tatlısı
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