Akşam Postası | 13 Aralık 2021

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Uzun süredir hasta olan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde damardan beslendiğini açıklamıştı. Seren Serengil şimdi ise yaptığı açıklamayla hayranlarını korkuttu. - Devamını oku

Katıldığı Survivor yarışmasıyla ismini duyuran İsmail Balaban, aynı yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinden mutluluk pozu geldi. - Devamını oku

Akın Akınözü'nün kilolu olduğu dönemlerde çekilen fotoğrafı daha önce bir kere gündeme gelmişti. Geçmişte 50 kilo veren oyuncunun eski hali bir kez daha gündem oldu. - Devamını oku

Hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, son zamanlarda sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Müge Anlı neden pantolon giymeyi tercih etmediğini ilk kez açıkladı. - Devamını oku

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