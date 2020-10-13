Akşam Postası | 13 Ekim 2020
Hatay'daki yangınla ilgili 2 kişinin tutuklandığı, Cristiano Ronaldo'nun corona virüse yakalandığı bir gün oldu. Günün tüm önemli haberlerini tek başlıkta okumak için Akşam Postası'nı takip etmeye devam et.
13 Ekim 2020, Salı 17:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Sahte içki 44 can aldı! Emniyet ölümlerin nedenini açıkladı. Devamını oku...
- Sakarya'da maske takmayanlara 3 gün sokağa çıkma yasağı geldi. Devamını oku...
- E-scooter’ların sürücüsü olabilmek için yeni şart.Devamını oku...
- İstanbul'da corona virüs 10 günde Ankara'yı ikiye katladı.Devamını oku...
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı.Devamını oku...
- Sıfır otomobiller ikinci el pazarında neden daha pahalıya satılıyor? İşte cevabı.Devamını oku...
- Hatay'daki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı.Devamını oku...
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ateş ölçme cihazları için açıklama: Yarardan çok zararı var.Devamını oku...
Dünya
- Almanya'daki halaylı Türk düğününde 70 kişiye corona bulaştı. Devamını oku...
- DSÖ'den 'sürü bağışıklığı stratejisi' için açıklama: Ahlak dışı. Devamını oku...
- Anketlerde Biden Trump'ın 10 puan önünde.Devamını oku...
- Avustralya'da sigara artık reçete ile alınabilecek.Devamını oku...
- Nintendo, yaklaşık 2 milyon takipçisi olan TikTok fenomenine, Pokemon markasının fikri mülkiyet hakları nedeniyle dava açtı. Devamını oku...
- Apple, iPhone 12 lansmanı öncesinde Apple Store'u geçici olarak erişime kapattı. Apple Store'un lansman sonrası hemen erişime açılması bekleniyor. Devamını oku...
- Microsoft'tan ABD seçimlerini etkileyebilecek siber saldırı altyapısını engelledi. Devamını oku...
Magazin
- Pembe saçı ve gözlüğüyle poz veren Madonna'nın paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Dünyaca ünlü şarkıcının gönderisinde en çok konuşulan detay yüz şeklindeki değişim oldu. Devamını oku...
- Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un evli iş insanı Tolga Bayar’la aşk yaşadığı iddia edildi. Devamını oku...
- Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin fotoğrafını paylaştı, yazdığı mesajla tepki çekti. Devamını oku...
Spor
- Portekiz Futbol Federasyonu Cristiano Ronaldo'nun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ronaldo bir süre karantinaya alınacak ve Serie A'daki Juventus maçlarını kaçıracak. - Devamını oku...
- Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili konuştu. Ümit Milli Takım'da forma giyen Altay Bayındır'la konuştuğunu söyleyen Bulut, olayın üstünün kapatıldığını ve bunun hoş olmadığını söyledi. - Devamını oku...
- Podolski Süper Lig'deki hakemleri ve oyuncuları eleştirdi: Süper Lig drama filmi gibi - Devamını oku...
- Galatasaray'ın 198 adet, Beşiktaş'ın 147 adet, Trabzonspor'un 122 adet, Fenerbahçe'nin ise 64 adet locası bulunuyor. Hangi kulüp localarına ne kadar taraftar alabilecek? - Devamını oku...
- Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, BBC Sport'a konuştu. Arsenal'de yüksek ücretine rağmen kadro dışı kalan Mesut Özil konusuna da değinen Wenger, Özil'in heba olduğunu söyledi. - Devamını oku...
- Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı: Selahattin telefonda küfredince oraya gidip önce yumruk sonra tokat attım - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Kuru fasulye
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Zerde
Günün videosu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yıllarca türbe sanılan ve sonrasında yapılan araştırmalarda mitolojik bir savaşçıya ait olduğu belirlenen Piramit Mezar ilgi bekliyor.
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