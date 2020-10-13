Akşam Postası | 13 Ekim 2020

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ateş ölçme cihazları için açıklama: Yarardan çok zararı var.

Sıfır otomobiller ikinci el pazarında neden daha pahalıya satılıyor? İşte cevabı.

Nintendo, yaklaşık 2 milyon takipçisi olan TikTok fenomenine, Pokemon markasının fikri mülkiyet hakları nedeniyle dava açtı.

Pembe saçı ve gözlüğüyle poz veren Madonna'nın paylaşımı takipçilerini şaşırttı. Dünyaca ünlü şarkıcının gönderisinde en çok konuşulan detay yüz şeklindeki değişim oldu.

Portekiz Futbol Federasyonu Cristiano Ronaldo'nun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ronaldo bir süre karantinaya alınacak ve Serie A'daki Juventus maçlarını kaçıracak. - Devamını oku...

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili konuştu. Ümit Milli Takım'da forma giyen Altay Bayındır'la konuştuğunu söyleyen Bulut, olayın üstünün kapatıldığını ve bunun hoş olmadığını söyledi. - Devamını oku...

Podolski Süper Lig'deki hakemleri ve oyuncuları eleştirdi: Süper Lig drama filmi gibi - Devamını oku...

Galatasaray'ın 198 adet, Beşiktaş'ın 147 adet, Trabzonspor'un 122 adet, Fenerbahçe'nin ise 64 adet locası bulunuyor. Hangi kulüp localarına ne kadar taraftar alabilecek? - Devamını oku...

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, BBC Sport'a konuştu. Arsenal'de yüksek ücretine rağmen kadro dışı kalan Mesut Özil konusuna da değinen Wenger, Özil'in heba olduğunu söyledi. - Devamını oku...