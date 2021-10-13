Akşam Postası | 13 Ekim 2021

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Çin, toplam Kovid-19 vaka sayısını 100 binin altında tutmayı nasıl başardıklarını açıkladı. Devamını oku...

Sputnik Light aşısının koruyuculuk oranı açıklandı. Devamını oku...

İngiltere'den kanser hastaları için sevindiren bir haber geldi. Yapılan çalışma immünoterapi ilaçlarının karışımıyla kanser hastalarında tümörün yok edilebildiğini ortaya koydu. Devamını oku...

Soykırımdan kurtulmuştu: 'Dünyanın en mutlu adamı' öldü. Devamını oku...

‘Benzemez Kimse Bize’ programının bitmesinin ardından Mustafa Keser’in Bülent Ersoy hakkındaki gündem olan açıklamalarının ardından bu kez de iki isim arasında ‘küfür’ krizi çıktı. Bülent Ersoy’un katıldığı bir programda Keser’in annesine küfür ettiğini iddia ederek kısa bir video kaydı izletmesine Mustafa Keser’den jet yanıt geldi. İşte Bülent Ersoy - Mustafa Keser krizinde yaşanan son gelişmeler… - Devamını oku...

Bir YouTube kanalına konuk olan Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Sevgili olduktan 1 ay sonra Eser'in telefonundan tüm kadınları engellediğini söyledi. - Devamını oku...

Sık sık sosyal medyada gündem olan İtalyan model Chiara Ferragni Instagram'dan paylaştığı postun altına "ben normal bir anne değilim, havalı bir anneyim" cümlesini ekleyince ortalık karıştı. Fotoğraf beğeni yağmuruna tutulurken bazı kullanıcılarsa tepki gösterdi hatta "normal bir anne nasıl olunurmuş" diye soranlar oldu. - Devamını oku...

Kavak Yelleri’nde hayat verdiği ‘Aslı’ karakteriyle tanınan ve son zamanlarda değiştirdiği imajıyla dikkat çeken Pelin Karahan soluğu Kıbrıs’ta aldı. Kumsalda güneş keyfi yapan Pelin Karahan o anları sosyal medya sayfasından paylaştı. - Devamını oku...

Uzun süredir ekranlarda uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni filmi 'Aşıklar Bayramı'nın çekimleri için Kars'a gitti. Ünlü oyuncuyu, tasarımcı eşi Başak Dizer yalnız bırakmadı. Yakışıklı oyuncu, sette artan kalan zamanlarda eşi Başak Dizer’le birlikte vakit geçiriyor. Tatlıtuğ, bu anlarda çekilen bir fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku...

25 yaşındaki rekortmen atlet Agnes Tirop ölü bulundu - Devamını oku...

Eski başkan konuştu: Serdar Dursun'u Galatasaray'a önerdik, istemediler - Devamını oku...

Pjanic transferin son gününü anlattı! 'Düşünmek için 1 saatim vardı' - Devamını oku...