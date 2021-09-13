Akşam Postası | 13 Eylül 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan: Dünyanın 1 numarası haline gelecek. Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklama. Daha fazlası için Akşam Postası.
13 Eylül 2021, Pazartesi 18:00 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...
Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! -Devamını oku...
İstanbul'da tek bir ilçeden 2.1 milyar dolarlık ihracat! -Devamını oku...
Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattında arıza! Yolcular raylarda yürüdü -Devamını oku...
İzmir'de tersanede korkunç olay! 2 işçi hayatını kaybetti -Devamını oku...
Koronavirüste şoke eden gelişme! Her hafta değişiyor! Artık gençler de… -Devamını oku...
Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş gerçekleştirildi -Devamını oku...
Prof. Dr. Uğur Şahin'den üçüncü doz açıklama -Devamını oku...
Şarkıcı Hande Yener, önceki gün Ümraniye’de sahne aldı. Cesur sahne kostümleriyle adından söz ettiren Hande Yener, dün akşam ise mini taytıyla sevenlerinin karşısına çıktı. - Devamını oku
Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümüne Demet Akalın'ın kıskançlık itirafı damga vurdu. - Devamını oku
Kaan Yıldırım’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra gönlünü Mehmet Dinçerler’e e kaptıran Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Hadise, son olarak teknede olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku
Geçtiğimiz hafta oyuncu Nesrin Cavadzade yine kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'la nişanlandıklarını duyurmuştu. Bugün ortaya çıkan bir iddiaya göre ikili ayrıldı. - Devamını oku
Vitor Pereira, Altay Bayındır'ın moralini düzeltmeye çalışıyor -Devamını oku...
Galatasaray'ın geçen sezonun ikinci yarısına damga vuran golcüsü Mostafa Mohamed, bir süredir suskun. -Devamını oku...
Fenerbahçe 4 haftada 10 puan aldı, 10 sakat verdi -Devamını oku...