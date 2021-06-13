Akşam Postası | 13 Haziran 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası rezervleriyle ilgili flaş açıklama! Devamını oku...

Şoke eden iddia! Sultanların ABD başkanlarına yazdığı mektuplar kayıp…Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile gönderdi! Liselerde sınıfta kalma ile ilgili flaş karar.Devamını oku...

Aşı randevu sırası 40 yaşa düşünce hastanelerde dikkat çeken görüntü oluştu.Devamını oku...

TSK, Afrin'de hastaneye saldıran PKK'ya ait hedefleri vurdu. Devamını oku...

Çin'de doğal gaz patlaması! Çok sayıda ölü ve yaralı var. Devamını oku...

Düğün arifesindeki genç kız yarı çıplak halde bulundu! Tam 83 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Devamını oku...

Ünlü YouTuber Alex Dragomir (Sir Kipsta) hayatını kaybetti. Devamını oku...

Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Devamını oku...

Henüz 12 yaşında bir kız çocuğu! Aynı günde 4 farklı yeri kundakladı. Devamını oku...

Masumlar Apartmanı’na veda eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan hayranlarını oldukça korkutan bir paylaşım geldi. Güzel yıldız, kavgada serçe parmağını kırdığını dile getirdi. - Devamını oku

Geçtiğimiz aylarda bir mobilya markasının reklam yüzü olan sanatçı Nükhet Duru, çarpıcı bir itirafta bulundu. - Devamını oku

Henüz 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden hayatını kaybederek hayranlarını yasa boğan Amy Winehouse’un en yakın arkadaşı Tyler James, müzisyenin ölümüne dair çarpıcı açıklamalar yaptı... - Devamını oku

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan, Aleyna Tilki’yi hedef aldı. Bahar Candan, "Keko ve maço erkek istiyorum" diyen Aleyna Tilki'ye, çok sert ifadeler kullandı. - Devamını oku

Danimarkalı efsane kaleci Peter Schmeichel, UEFA'yı eleştirdi: ağlık sorunları onların umrunda bile değil! - Devamını oku...

Fenerbahçe'de seçim arifesinde sürpriz bir istifa yaşandı. Ali Koç'un ekibinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve altyapı faaliyetlerinden sorumlu kişi olan Aram Markaroğlu istifasını açıkladı. - Devamını oku...

Danimarka Futbol Federasyonu, Finlandiya maçında kalbiyle ilgili sorun yaşayan Christian Eriksen'in son durumu hakkında açıklama yaptı. Federasyon, Eriksen'in durumunun stabil olduğunu bildirdi. - Devamını oku...

EURO 2020'de görev alacak hakemler arasında olan Cüneyt Çakır ilk maçına çıkıyor. Çakır, Macaristan-Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak. - Devamını oku...

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Süper Lig yayın haklarının Exxen tarafından satın alınma ihtimalini değerlendirdi. - Devamını oku...