Akşam Postası | 13 Kasım 2020

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi. -

Gelen üzücü bir habere göre, ünlü oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. -

Bir dönem adı Serdar Ortaç'la anılan Caroline Yılmaz, Ramiz Özbay ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Serdar Ortaç sorularına, "Benim için bir projeydi" dedi. -