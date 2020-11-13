Türkiye Akşam Postası | 13 Kasım 2020

Akşam Postası | 13 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 13 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Bakan Koca maskelerin yakında hayatımızdan çıkacağını açıkladı, kına gecesi yemeğinde 17 kişiye corona virüs bulaştı, Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi.

13 Kasım 2020, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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Dünya

Magazin

  • 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi. -Devamını oku...
  • Gelen üzücü bir habere göre, ünlü oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. - Devamını oku...
  • Bir dönem adı Serdar Ortaç'la anılan Caroline Yılmaz, Ramiz Özbay ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Serdar Ortaç sorularına, "Benim için bir projeydi" dedi. - Devamını oku...
  • Rabia Yaman ve Umut Öktem'den yine o klasik açıklama: Sadece arkadaşız. - Devamını oku...
  • Miami’ye sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın yanına giden Şevval Şahin Instagram sayfası ve story bölümünden para kazanacak. - Devamını oku...


Spor

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Terbiyeli sebze çorbası
  • Etli patates yemeği
  • Çoban salata
  • Yalancı tavuk göğsü

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

Öğretim görevlisi canlı yayında ders anlatırken soyuldu



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