Akşam Postası | 13 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Bakan Koca maskelerin yakında hayatımızdan çıkacağını açıkladı, kına gecesi yemeğinde 17 kişiye corona virüs bulaştı, Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi.
13 Kasım 2020, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin adını açıkladı. -Devamını oku...
- THY'den 65 yaş ve üzeri yolcular için açıklama. -Devamını oku...
- Okullarda PCR testi yapılmaya başlandı. -Devamını oku...
- Corona virüs aşısında umut olan Türk bilim insanlarına baba ocağından çağrı. -Devamını oku...
- Bakan Selçuk'tan ara tatil sonrası yüz yüze eğitim için açıklama. -Devamını oku....
- Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkacak. -Devamını oku...
- Kına gecesi yemeğinde 17 kişiye corona virüs bulaştı. -Devamını oku...
Dünya
- Vergi cenneti İsviçre bu namını değiştirmeye hazırlanıyor. -Devamını oku...
- Joe Biden, dış politikayı masaya yatırdı. -Devamını oku...
Magazin
- 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi. -Devamını oku...
- Gelen üzücü bir habere göre, ünlü oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Bir dönem adı Serdar Ortaç'la anılan Caroline Yılmaz, Ramiz Özbay ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Serdar Ortaç sorularına, "Benim için bir projeydi" dedi. - Devamını oku...
- Rabia Yaman ve Umut Öktem'den yine o klasik açıklama: Sadece arkadaşız. - Devamını oku...
- Miami’ye sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın yanına giden Şevval Şahin Instagram sayfası ve story bölümünden para kazanacak. - Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da bir futbolcu corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
- Beşiktaş'ta fire çok, altyapıdan oyuncu takviyesi gelebilir. -Devamını oku....
- Mustafa Cengiz tekrar aday olacak mı?. -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Terbiyeli sebze çorbası
- Etli patates yemeği
- Çoban salata
- Yalancı tavuk göğsü
Günün videosu
Öğretim görevlisi canlı yayında ders anlatırken soyuldu
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