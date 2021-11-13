Türkiye Akşam Postası | 13 Kasım 2021

Akşam Postası | 13 Kasım 2021

Türkiye

Akşam Postası | 13 Kasım 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı! Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...Başak Cengiz'in kahreden son mesajları ortaya çıktı! Samuray kılıcı ile katledilmişti. Her satırı korkunç! 9 yıl boyunca öz babasının istismarına maruz kaldı: Çocukluğumu çaldılar. Daha fazlası için Akşam Postası.

13 Kasım 2021, Cumartesi 17:51 Son Güncelleme:
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SIRADAKİ HABER Başak Cengiz'in kahreden son mesajları ortaya çıktı! Samuray kılıcı ile katledilmişti