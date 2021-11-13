Akşam Postası | 13 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı! Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru... -Devamını oku...

TBMM Başkanlığı'ndan 'makam aracı' açıklaması -Devamını oku...

MSB duyurdu: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...

Başak Cengiz'in kahreden son mesajları ortaya çıktı! Samuray kılıcı ile katledilmişti -Devamını oku...

Milyonlarca lira değerinde! İstanbul'da sahte dolar operasyonu -Devamını oku...

Her satırı korkunç! 9 yıl boyunca öz babasının istismarına maruz kaldı: Çocukluğumu çaldılar -Devamını oku..

İstanbul Havalimanı'nda pes dedirten hırsızlık! 5 kişi yakalandı -Devamını oku....

Pakistan’da peş peşe bombalı saldırılar... -Devamını oku...

ABD’den Avrupa’ya: Rusya, Ukrayna’yı işgal edebilir -Devamını oku...

'Survivor 2021'den bir aşk bombası daha geldi! İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in ardından bir aşk daha belgelendi. Batuhan Karacakaya, bakın kiminle aşk yaşıyor! - Devamını oku...

Corona virüse yakalanan ve hastanede tedavi gören ‘Neler Oluyor Hayatta’ sunucusu Hakan Ural taburcu oldu. Ural, tedavisi sonrası ilk kez fotoğraf paylaşarak sağlık durumunu ve yaşadığı süreci anlattı. - Devamını oku...

Oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla ile alışveriş yaptı. Evlerini değiştirdiklerini söyleyen oyuncu, "Resmen paramızla rezil olduk, her şey pahalandı" dedi. - Devamını oku...

Uzun süredir ekrandan uzak olan oyuncu Bade İşçil, artık setlere dönmek istiyor. Ancak İşçil'in önünde bir gel var. - Devamını oku...

Burcu Kıratlı ve eşi Sinan Akçıl, bir restorandan el ele çıkarken görüntülendi. Kıratlı, Sinan Akçıl’a gelen soruları nedense kendisi yanıtladı. - Devamını oku...





Diagne'den derbi öncesi iddialı sözler! -Devamını oku...

Lens kararını verdi! Beşiktaş'a müjde... -Devamını oku...

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