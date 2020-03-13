Akşam Postası | 13 Mart 2020

Günün şarkısı

Gündem

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verdi. -Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. -Devamını oku...

Cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin firari katilleri 5 yıl sonra yakalandı. -Devamını oku...

Benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceği duyuruldu. -Devamını oku...

Dünya

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını için Bulgaristan'da olağanüstü hal ilan edildi. -Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkan Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton ile bir araya geldiği ortaya çıktı. -Devamını oku...

Turistlerin muzla beslediği maymunlar, koronavirüs nedeniyle turizmin durması sonrası aç kaldı. -Devamını oku...

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan İtalya'nın Napoli ve Siena şehrinde halk, evlerinin balkonlarından şarkılar söyleyerek boş sokaklara hayat veriyor. -Devamını oku...

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tedbir alan kişiler toplu taşıma araçlarını kullanmamaya başladı.-Devamını oku...

Apple, korona virüs nedeniyle Çin'de kapattığı 42 mağazasını yeniden açma kararı aldı. -Devamını oku...

Spor

Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'ın bugünkü idmanında Henry Onyekuru takımla birlikte çalıştı. Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi. -Devamını oku...

Koronavirüsle dalga geçtikten sonra salgına yakalanan Rudy Gobert özür diledi: Duyarsızdım -Devamını oku...

Koronavirüsün etkisini gösterdiği İtalya'da gözler orada forma giyen Türk futbolculara çevrildi. Merih Demiral, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu ne? -Devamını oku...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi. -Devamını oku...

Beşiktaş'ta, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürerken, yönetim futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla özel prim verme kararı aldı. -Devamını oku...

Magazin

Yaşar İpek'in, sunucu Seren Serengil'e açtığı boşanma davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı erteledi. -Devamını oku...

Sunucu Ece Erken evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğunu önceki hafta itiraf etmişti. Yaşanan bu olayın ardından kamuoyundan ve kanal yönetiminden gelen tepkiler üzerine Ece Erken bugün istifasını verdi. -Devamını oku...

Uzun süredir aşk yaşayan Şilan Makal ve futbolcu Şener Özbayraklı, düğünlerini Artvin'de yapacak. -Devamını oku...

Günün menüsü

Un çorbası tarifi

Tavuk şiş tarifi

Domatesli pilav tarifi

Tahinli kurabiye

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