Türkiye Akşam Postası | 13 Mayıs 2020

Akşam Postası | 13 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 13 Mayıs 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

13 Mayıs 2020, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Erdoğan'dan AVM önünde oluşan kuyrukla ilgili talimat: Daha sıkı önlem almak zorunda kalırız.Devamını oku...
  • Kuaför, otel ve şehirlerarası ulaşımda uyulması gereken kurallara ilişkin kılavuz paylaşıldı. Devamını oku...
  • İstanbul Valiliği sokağa çıkma yasağından muaf tutulacakları açıkladı. Devamını oku...
  • Rehavete kapılan 9 ilimizde alarm: Vaka sayılarında büyük artış var.Devamını oku...
  • Yılmaz Özdil'in villasında başlatılan yıkım durduruldu.Devamını oku...


Dünya

  • Wuhan'da ikinci dalga paniği, 11 milyon kişi teste girecek.Devamını oku...
  • FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül'e dair en büyük sırlardan birini paylaştı.Devamını oku...
  • Kremlin Sözcüsü Peskov'un ardından eşi de virüse yakalandı.Devamını oku...
  • Avrupa'da corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İngiltere'de normalleşme adımları atıldı.Devamını oku...
  • Xiaomi CEO'su Lei Jun iPhone kullanırken yakalandı.- Devamını oku...
  • BigPicture Doğa Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları- Devamını oku...
  • Dünden bugüne Gigi Hadid ve Zayn Malik aşkı- Devamını oku...
  • Efsane grup Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in, MTV Unplugged in New York konserinde Cobain’in çaldığı akustik gitar açık artırmaya çıkıyor. Kurt Cobain'in müzikseverlerin hafızasından silinmediği konserde çaldığı gitarın, 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.- Devamını oku...
  • Snapdragon 768G resmi olarak tanıtıldı- Devamını oku...

Magazin

  • İngiliz futbolcu David Beckham (45) dolgun saçlarıyla tanınıyor. Türkiye’deki hemen her berberde resmi asılı olan Beckham’ın saçlarının seyrelmesi dikkat çekti. - Devamını oku...
  • Türk magazin tarihine damga vuran sözler. - Devamını oku...
  • Tunay Bozyiğit’in 11 yıl önce Selda Bağcan’a açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Selda Bağcan'ın tazminat ödemesine hükmetti. - Devamını oku...
  • Hazal Kaya, "Çocuk öyle tek başına büyütülecek bir şey değil. Tek başınıza bebek bakmaya kalkışmayın" dedi. - Devamını oku...


Spor

  • 28 yaşındaki Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake corona virüse yenik düştü - Devamını oku...
  • Fenerbahçe'de 1 tanesi yönetici olmak üzere 3 kişide virüs çıktı - Devamını oku...
  • Samet Aybaba'dan TFF'ye öneri paketi: 'Yabancı sayısı 4 olsun, küme düşme 6 yıl kalksın' - Devamını oku...
  • Hasan Şaş'ın Galatasaray'dan ayrılışının perde arkası - Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Karnıyarık tarifi
  • Şehriyeli bulgur pilavı
  • Revani tatlısı

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün anketi

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