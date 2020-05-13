Akşam Postası | 13 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
13 Mayıs 2020, Çarşamba 18:06 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'dan AVM önünde oluşan kuyrukla ilgili talimat: Daha sıkı önlem almak zorunda kalırız.Devamını oku...
- Kuaför, otel ve şehirlerarası ulaşımda uyulması gereken kurallara ilişkin kılavuz paylaşıldı. Devamını oku...
- İstanbul Valiliği sokağa çıkma yasağından muaf tutulacakları açıkladı. Devamını oku...
- Rehavete kapılan 9 ilimizde alarm: Vaka sayılarında büyük artış var.Devamını oku...
- Yılmaz Özdil'in villasında başlatılan yıkım durduruldu.Devamını oku...
Dünya
- Wuhan'da ikinci dalga paniği, 11 milyon kişi teste girecek.Devamını oku...
- FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül'e dair en büyük sırlardan birini paylaştı.Devamını oku...
- Kremlin Sözcüsü Peskov'un ardından eşi de virüse yakalandı.Devamını oku...
- Avrupa'da corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İngiltere'de normalleşme adımları atıldı.Devamını oku...
- Xiaomi CEO'su Lei Jun iPhone kullanırken yakalandı.- Devamını oku...
- BigPicture Doğa Fotoğrafı Yarışması'nın kazananları- Devamını oku...
- Dünden bugüne Gigi Hadid ve Zayn Malik aşkı- Devamını oku...
- Efsane grup Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in, MTV Unplugged in New York konserinde Cobain’in çaldığı akustik gitar açık artırmaya çıkıyor. Kurt Cobain'in müzikseverlerin hafızasından silinmediği konserde çaldığı gitarın, 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.- Devamını oku...
- Snapdragon 768G resmi olarak tanıtıldı- Devamını oku...
Magazin
- İngiliz futbolcu David Beckham (45) dolgun saçlarıyla tanınıyor. Türkiye’deki hemen her berberde resmi asılı olan Beckham’ın saçlarının seyrelmesi dikkat çekti. - Devamını oku...
- Türk magazin tarihine damga vuran sözler. - Devamını oku...
- Tunay Bozyiğit’in 11 yıl önce Selda Bağcan’a açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Selda Bağcan'ın tazminat ödemesine hükmetti. - Devamını oku...
- Hazal Kaya, "Çocuk öyle tek başına büyütülecek bir şey değil. Tek başınıza bebek bakmaya kalkışmayın" dedi. - Devamını oku...
Spor
- 28 yaşındaki Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake corona virüse yenik düştü - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de 1 tanesi yönetici olmak üzere 3 kişide virüs çıktı - Devamını oku...
- Samet Aybaba'dan TFF'ye öneri paketi: 'Yabancı sayısı 4 olsun, küme düşme 6 yıl kalksın' - Devamını oku...
- Hasan Şaş'ın Galatasaray'dan ayrılışının perde arkası - Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Tarhana çorbası
- Karnıyarık tarifi
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Revani tatlısı
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.
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Ersin Korkut Survivor 2020'ye veda etmek zorunda kaldı