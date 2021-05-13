Türkiye Akşam Postası | 13 Mayıs 2021

Akşam Postası | 13 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 13 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca'dan flaş normalleşme açıklaması. 5 gün dere yatağında mahsur kaldı! İlk isteği şaşırttı. Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı. Daha fazlası için Akşam Postası.

13 Mayıs 2021, Perşembe 17:47 Son Güncelleme:
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  • Şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenmiş ve konu estetikten açılınca "Bana kalsa her yerimi estetik yaptırırım" demişti. Aydın, bu sözlerin ardından babasından gelen mesajı "Kaç yaşında olursan ol baba azarı diye bir şey var" notuyla paylaştı. Devamını oku...
  • Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gökhan Göz'ün sosyal medyadan yaptığı canlı yayınında küfürler yağdırmış ve çift ilişkilerini tekrar noktalamıştı. Saraçoğlu'ndan aylar sonra yine şaşırtıcı bir hamle geldi. Devamını oku...
  • Müge Boz ve Caner Erdeniz, birbirlerinin ruh eşi olduğunu söylüyor. Tanıştıktan 15 gün sonra aile olmaya karar veren çift, “Bizim aşkımız özgür ve kendine münhasır. Konuşmadan anlaştığımız çok olur. Yin ve yang gibiyiz” dedi. Devamını oku...
  • İngiliz Pop Müzik Ödülleri (BRIT) önceki akşam Londra’daki O2 Arena’da yapılan ve 4 bin kişinin izlediği törenle dağıtıldı. Törene ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ve En İyi Albüm’ dallarında iki ödül alan Dua Lipa damga vurdu. Dua Lipa ödülleriyle olduğu kadar jartiyerli kıyafetiyle de çok konuşuldu. Devamını oku...
  • 'Yasak Elma' dizisinde rol alan Berk Oktay (38), kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy (35) ile Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları yanıtladı. Devamını oku...


Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Kavurma,

Pilav

Cacık

Baklava

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