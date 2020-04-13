Akşam Postası | 13 Nisan 2020

Gündem

Erdoğan ile Soylu arasındaki istifa konuşması ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum. Devamını oku...

Dün akşam saatlerinde istifa eden ancak istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi.Devamını oku...

Ölüm sayıları gizleniyor mu? Nedim Şener yazdı.Devamını oku...

BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesi corona virüse yakalandı. Devamını oku...

"Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. " diyen Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay "Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor." dedi. Devamını oku...

Corona virüs belirtisi göstermeyen doktorlar gerçeği tomografi ile öğrendi. Devamını oku...

Dünya

Corona virüsle mücadele eden ABD'yi şimdi de hortum vurdu. Mississippi eyaletinde hortum nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da corona virüs kabusu sürüyor. Salgından en çok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden 700'den fazla ceset toplandı.Devamını oku...

Sağlık çalışanları yakalarına gülümseyen fotoğraflarını asıyor. Devamını oku...

Suudi Arabistan'da corona virüs hastalarına zemzem suyu dağıtılmaya başlandı.Devamını oku...

İngiltere'de Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi.Devamını oku...

Magazin

Özkan Uğur'un ağabeyi hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu ve radyo programcısı Yavuz Seçkin'in abisi Coşkun Seçkin, geçirdiği ani kalp kriziyle hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Corona virüsle mücadele için yaptığı bağışlarla gündeme gelen Rihanna, kendisine yeni albüm soran hayranlarına sert çıkarak, "Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bir daha albüm sormayın" dedi. - Devamını oku...

Aleyna Tilki ve Kadir Güneş aşkını karantina bitirmiş. - Devamını oku...





Spor





Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

Domates çorbası

Fırında tavuk but

Sebzeli makarna

Vişneli bisküvi tatlısı

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün podcast'i



