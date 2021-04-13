Türkiye Akşam Postası | 13 Nisan 2021

Akşam Postası | 13 Nisan 2021

Türkiye

Akşam Postası | 13 Nisan 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Merakla beklenen kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. NASA yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci oldu. Ramazan ayının ilk gününde Diyanet'ten iftar açıklaması geldi. Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısı 'kaçış sendromuna' neden oluyor. Daha fazlası için Akşam Postası.

13 Nisan 2021, Salı 17:45 Son Güncelleme:
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  • Merakla beklenen kritik Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı. Devamını oku...
  • NASA yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci oldu.Devamını oku...
  • Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 6 ilde son durum! Vaka sayıları... Devamını oku...
  • Türkiye'den Rusya-Ukrayna gerginliği için açıklama.Devamını oku...
  • MSB duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu.Devamını oku...
  • Ramazan ayının ilk gününde Diyanet'ten iftar açıklaması.Devamını oku...
  • Filyasyon çalışanları duyduklarını anlattı: 'Şu Kovid'ciler gitsin içeriz kahvemizi'Devamını oku...


  • 'Evde Tek Başına'nın yıldızı Macaulay Culkin ve oyuncu Brenda Song'un ilk çocukları dünyaya geldi. Devamını oku...
  • 'Survivor 2021'den elendikten sonra ayağının tozuyla sevgilisi İsmail Berhan’dan evlilik teklifi alan Öykü Çelik, “Evet” yanıtını vermişti. Bebek’te müstakbel nişanlısıyla görüntülenen Çelik’in yüzüğü dikkat çekti. Devamını oku...
  • Prens Harry (36), geçen yıl eşi Düşes Meghan ile ABD’ye yerleşmişti. Dedesi Prens Philip’in cenaze törenine katılmak için dün ülkesine döndü. Devamını oku...
  • Eski eşi ve oğlunun annesi Feyza Aktan’a şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanan Özcan Deniz’in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aktan, mahkemeye sunduğu dilekçede; ünlü sanatçının kendisini bir değil birçok kez dövdüğünü iddia etti. Devamını oku...
  • Kanal D’de yayınlanan ‘Sadakatsiz’ dizisinin sevilen oyuncusu Burak Sergen dün akşam saatlerinde evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Sergen, yoğun bakıma alındı. Devamını oku...

  • Fenerbahçe iyi gidişatı devam ettirmek isterken takımın önemli isimlerinden Enner Valencia'nın sakatlığıyla paniğe kapılmıştı. Ekvadorlu oyuncudan iyi haber geldi ve sakatlığının ciddi olmadığı anlaşıldı. - Devamını oku...
  • Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu. - Devamını oku...
  • Mustafa Cengiz'in 'haysiyet ve şeref' açıklaması nasıl yankı bulacak? - Devamını oku...
  • TFF'den yapılan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası finali 18 Mayıs’ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. - Devamını oku...
  • Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Erol Bulut'un ayrılığı TFF'ye henüz resmen bildirilmedi. Bulut'un yardımcıları gitti ama kendisinin ismi hala Fenerbahçe teknik direktörü olarak görünüyor. - Devamını oku...

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