Akşam Postası | 13 Ocak 2020

Gündem

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamasında 'Libya'daki ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz' ifadelerini kullanırken İtalya Başbakanı da açıklamasında 'Ateşkes umut verici, kalıcı olmalı' dedi. Devamını oku...

-Ulaştıma Bakanı Cahit Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında." ifadelerini kullandı. Devamını oku...

BDDK, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü. Devamını oku...

-Şehircilik alanında kanun teklifine ilişkin, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında, "Kaçak bina yapılırsa bu tapuya bildirilecek. Kaçak yapı cezası arsa değeriyle hesaplanacak. Kaçak yapı hem yıkılacak hem cezası artırılacak." dedi. Devamını oku...

-Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah yakınlarında arsa fiyatları yükselişe geçti. Devamını oku...

-Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndererek ilacın kullanımının durdurulmasını istedi. Devamını oku...

-İstanbul'da soğuk hava 20 Ocak'tan itibaren etkisini gösterecek. Küresel tahmin sistemlerinin verilerine göre hızla düşecek sıcaklıklarla beraber kar yağışı da görülecek. Devamını oku...





Dünya

-Amerikan NBC kanalı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü operasyondan ABD Başkanı Donald Trump dışında sadece tek bir liderin haberi olduğunu ve saldırı konusunda ondan yardım aldığını ileri sürdü. Devamını oku...

-İran'dan, Trump'ın "Protestocuları öldürmeyin" uyarısına "İranlılar her zaman onun Süleymani'yi öldürdüğünü hatırlayacak" şeklinde yanıt geldi. Devamını oku...

-Rusya Genelkurmay Başkanlığı İdlib’de sivillerin tahliyesi için üç yeni kontrol noktası açıldığını duyurdu. Devamını oku...

-ABD'li aktrist Gwyneth Paltrow, kendi çıkardığı doğal sağlık ürünleri markası Goop'ta, kendi vajinasının kokusunu taşıdığını iddia ettiği bir mum satışa sundu. - Devamını oku...

-Japon milyarder iş adamı Yusaku Maezawa, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in Ay'a düzenleyeceği turistik uçuşta yanına bir kız arkadaşı arıyor. - Devamını oku...

-Yeni bir hayata başlamak için Lincoln'den Avustralya'ya taşınan 21 yaşındaki model Madalyn Davis, selfie çekmek için çıktığı Diamond Bay uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. - Devamını oku...





Spor

-Roma maçında sakatlanan Merih Demiral'ın çapraz bağlarında kopma meydana geldiği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Merih Demiral, 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kaçıracak. - Devamını oku...

-Beşiktaş'ın Antalya kampında oynadığı Altınordu maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalacağı açıklandı. - Devamını oku...

-Galatasaray’ın Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın Bursaspor'a kiralandığı konusunda ciddi duyumlar var. Kulüpten henüz yalanlama gelmedi. - Devamını oku...

-Cenk Gönen Süper Lig'e geri döndü. Gaziantep FK'ya imza atan 31 yaşındaki kaleci son olarak Malaga'da oynamıştı ve son 1 senedir kulüpsüzdü. - Devamını oku...

-Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç kovuldu. - Devamını oku...





Magazin

-Türk Sineması'nın büyük ustası Hulusi Kentmen ile ilgili bilinmeyenleri torunu Melek Kentmen anlattı. - Devamını oku...

-Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen 'Survivor 2020’nin ne zaman başlayacağı belli oldu. Ilıcalı, yarışmanın başlangıç tarihini, katıldığı programda açıkladı. - Devamını oku...

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...

-Sıla ve Hazer Amani çifti bugün dünyaevine giriyor. Düğün Niştantaşı’nda bir butik otelde gerçekleşecek. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan bir oyuncu, yaptığı arama ile İngiltere'de ile nöbet geçiren takım arkadaşının hayatını kurtardı. - Devamını oku...





Günün şarkısı