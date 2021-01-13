Akşam Postası | 13 Ocak 2021

Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar o kadınları bana benzetmeye çalıştı.

95 yaşında tahliye olacak olan Adnan Oktar'ın cezası nasıl hesaplandı?

Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış ile ilgili konuşan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ham madde maliyetinin çok yükseldiğini belirterek, yüzde 20'lik bir zam daha gelebileceğini söyledi.