Akşam Postası | 13 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: İstanbul'a karlı hava dalgası bu gece geliyor. WhatsApp'ın 1 haftada kaç kullanıcı kaybettiği belli oldu. 95 yaşında tahliye olacak olan Adnan Oktar'ın cezası nasıl hesaplandı? Hamile kadının karnından bebeğini çalan Lisa Montgomery zehirli iğneyle idam edildi. corona virüse yakalanan Songül Öden hastaneye kaldırıldı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
13 Ocak 2021, Çarşamba 17:24 Son Güncelleme:
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Gündem
- Çinli SinoVac'tan Türkiye'de uygulanacak aşıyla ilgili açıklama. Devamını oku...
- Türkiye'nin ilk 'Akıllı Covid-19 Test Merkezi' hizmete girdi. Devamını oku...
- Eski manken Ebru Şimşek: Adnan Oktar o kadınları bana benzetmeye çalıştı. Devamını oku...
- İstanbul'a karlı hava dalgası bu gece geliyor. Devamını oku...
- 95 yaşında tahliye olacak olan Adnan Oktar'ın cezası nasıl hesaplandı?Devamını oku...
- İstanbul'daki yağışların barajlara etkisi belli oldu.Devamını oku...
- WhatsApp'ın 1 haftada kaç kullanıcı kaybettiği belli oldu.Devamını oku...
- İzmir sele teslim oldu, caddeleri, evleri su bastı.Devamını oku...
- Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren kadın Uygun'un ifadesini yalanladı.Devamını oku...
- Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artış ile ilgili konuşan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ham madde maliyetinin çok yükseldiğini belirterek, yüzde 20'lik bir zam daha gelebileceğini söyledi. Devamını oku...
Dünya
- Avrupa Birliği ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir. Devamını oku...
- Hamile kadının karnından bebeğini çalan Lisa Montgomery zehirli iğneyle idam edildi. Devamını oku...
- ABD'nin katı aşı programı nedeniyle corona virüs aşıları çöpe gitti. Devamını oku...
- Kalitesiz su deposu inşa eden belediye başkanını ağaca bağladılar. Devamını oku...
- Almanya'da corona virüs aşısı zorunlu olmayacak. Devamını oku...
Magazin
- ABD'li aktör Bruce Willis, Los Angeles'ta bir eczanede objektiflere yansıdı. 65 yaşındaki oyuncu, maske takmayı reddedince eczaneden çıkarıldı. - Devamını oku...
- Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un, manken Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra aşk orucunu Burcu Çağrı ile bozduğu iddia edilmişti. Emre Altuğ'un aşk iddialarını yalanlamasından sonra Çağrı'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. - Devamını oku...
- Başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisi ile gündemde olan Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucu teşhis edilen bağırsak rahatsızlığı nedeniyle 10 günlük rapor aldı. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz günlerde "Özledim" diyerek Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığını duyuran Şeyma Subaşı, aşkına kavuştu. Sevgilisi ile Amerikan futbolu izlemeye giden Subaşı, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. - Devamını oku...
- Geçtiğimiz hafta corona virüse yakalanan Songül Öden'den kötü haber. Durumu ağırlaşan oyuncu, hastaneye kaldırıldı. - Devamını oku...
Spor
- Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci yuvadan uçuyor. Yıldız oyuncu için ilk resmi teklif geldi. Galatasaray'la görüşüyor derken Başakşehir'e ilk teklifi Milan yaptı. - Devamını oku...
- Diagne'nin ilginç Fatih Terim rüyası: Ayrılık ve gözyaşı - Devamını oku...
- 14 Ocak Perşembe günü saat 14:00'te kameraların karşısına çıkacak olan Başkan Mustafa Cengiz, gündemi değerlendirecek. Terim'in dünkü açıklamaları kriz yaratmıştı. - Devamını oku...
- Martin Skrtel, Başakşehir'den ayrıldı. Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen oyuncunun ayrılığı TFF'ye bildirildi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Patates oturtma
- Fırında makarna
- Kıbrıs tatlısı