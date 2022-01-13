Akşam Postası | 13 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Tam üyelik hedefine bağlıyız! -Devamını oku...

İkinci el araba isteyenler dikkat! Yüzde 70'e dayandı! Uzmanlar uyardı -Devamını oku...

Doğal gaz yardımında flaş detay: Resmi Gazete'de yayımlandı! Başvurular e-Devlet'ten... -Devamını oku...

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Bilgilerini ele geçirdikleri kişinin bankadaki altınlarını bozup hesaplarına aktardılar! -Devamını oku...

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Ünlü bilim insanı pandemiden ilk çıkacak ülkeyi açıkladı! -Devamını oku...

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Japonya’da 'yeni dalga' paniği! Vakalar bir haftada 8 kat arttı -Devamını oku...

Son olarak Yalancılar ve Mumları isimli dizide rol alan Elçin Sangu, dizinin beşinci bölümde final yapmasıyla hayal kırıklığı yaşamıştı. Elçin Sangu’ya şimdi ise mahkemeden kötü bir haber geldi. - Devamını oku

Barışma isteği eski sevgilisi Gülçin Karakaya tarafından reddedilen İbrahim Tatlıses'ten çok konuşulacak sözler geldi. Twitter'dan bir paylaşım yapan Tatlıses, Gülçin Karakaya'yı hedef aldı. - Devamını oku

Milli basketbolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, Instagram sayfasından derin göğüs dekolteli bir pozunu paylaştı. İmge’nin paylaşımına Ebrar Karakurt’dan yorum gecikmedi. - Devamını oku

Selin Ciğerci 2019 senesinde hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi’nde 10 Eylül 2021’de yollarını ayırmıştı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikilisi geçtiğimiz hafta barışma kararı aldı. Şimdilerde mutlu bir birliktelik yaşayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. - Devamını oku

Beşiktaş Önder Karaveli ile resmen sözleşme imzaladı - Devamını oku...

Galatasaray'ın idari menajer yardımcısı ve tercümanı Mert Çetin kulüpten ayrıldı - Devamını oku...

Marco Paixao Altay ile sözleşmesini feshetti - Devamını oku...

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Domenec Torrent ve 5 kişilik ekibinin maliyeti belli oldu - Devamını oku...

Marcao trafik kazası geçirdi, arabası hasar gördü - Devamını oku...

Konyaspor'da Serdar Gürler ile yollar ayrıldı. Başakşehir'e transfer olan oyuncu 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın gündeme oturan yeni tercümanı Marc Gonzalo görevinden alındı. - Devamını oku...