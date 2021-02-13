Türkiye Akşam Postası | 13 Şubat 2021

Akşam Postası | 13 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 13 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Bir ilde 65 yaş ve üstü kişilerin ulaşım kısıtlaması pazartesi günü kalkıyor. ABD tarihinin en kötü başkanı Donald Trump seçildi. Daha fazlası için Akşam Postası.

13 Şubat 2021, Cumartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Un çorbası
  • Pirinçli soğan dolması
  • Piyaz
  • Tiramisu

Tarifler için tıklayın

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