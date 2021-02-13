Akşam Postası | 13 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Bir ilde 65 yaş ve üstü kişilerin ulaşım kısıtlaması pazartesi günü kalkıyor. ABD tarihinin en kötü başkanı Donald Trump seçildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
13 Şubat 2021, Cumartesi 17:55 Son Güncelleme:
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- İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım -Devamını oku...
- Bursa'da 65 yaş üstü kişilerin ulaşım kısıtlaması pazartesi günü kalkıyor -Devamını oku...
- Yolcu otobüsündeki iki yolcu corona virüs hastası çıktı -Devamını oku...
- İzmir için yağmur uyarısı yapıldı -Devamını oku...
- ABD tarihinin en kötü başkanı Donald Trump seçildi -Devamını oku...
- Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde -Devamını oku...
- İngiltere'de üretilen corona virüs aşısında bir ilk -Devamını oku...
- Somali'de parlamento binasının girişinde patlama -Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası
- Pirinçli soğan dolması
- Piyaz
- Tiramisu