Akşam Postası | 13 Şubat 2021

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım -Devamını oku...

Bursa'da 65 yaş üstü kişilerin ulaşım kısıtlaması pazartesi günü kalkıyor -Devamını oku...

Yolcu otobüsündeki iki yolcu corona virüs hastası çıktı -Devamını oku...

İzmir için yağmur uyarısı yapıldı -Devamını oku...

ABD tarihinin en kötü başkanı Donald Trump seçildi -Devamını oku...

Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemiciler Abuja Büyükelçiliğinde -Devamını oku...

İngiltere'de üretilen corona virüs aşısında bir ilk -Devamını oku...

Somali'de parlamento binasının girişinde patlama -Devamını oku...

73 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar, önceki gün koronavirüs aşısı oldu. 'Yasak Elma' dizisinde Hasan Ali karakterine hayat veren usta sanatçı, Covid -19 aşısı oldu. - Devamını oku...

Demet Şener, su içtikten sonra karnında bir ağrı hissetti. Hastaneye başvuran Şener'in karnında kürdan tespit edildi. - Devamını oku...

Songül Karlı'dan evlilik itirafı: Yapımcılar geldi, ‘Artık evleneceksin’ dedi. - Devamını oku...

Eşi Sevim Emre ile Zorlu Alışveriş Merkezi’nde alışverişe çıkan Orhan Gencebay, hayranlarından büyük ilgi gördü. Geçen günlerde parmağı kırılan Gencebay, 'nazara' geldiğini söyledi. - Devamını oku...

‘Her gün mutlaka ağlayacak bir şey bulurum’ diyen Gökçe: Empati kraliçesiyim. - Devamını oku...

Emina Jahovic eski eşini 25 bin liralık nafakayı 2 aydır ödemediği gerekçesi ile icraya vermiş, evine haciz memurları göndermişti. Jahovic çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Mustafa Sandal ise eski eşinin iddialarıyla ilgili POSTA'ya konuştu. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Un çorbası

Pirinçli soğan dolması

Piyaz

Tiramisu

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