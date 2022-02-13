Akşam Postası | 13 Şubat 2022

KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düştü! İşte KDV'si yüzde 1 olan gıda ürünleri. Devamını oku...

Kimliklerde yeni dönem! Uygulama 81 ilde başladı. Devamını oku...

80'inci testi de pozitif! 14 aydır karantinada! 'Psikolojim bozuldu, her gün ölüyorum' Devamını oku...

Kiracılar da fırsatçılığa başladı! Ev sahipleri dikkat! Devamını oku...

Bakan Muş KDV’nin düşürülmesiyle ilgili 81 ile talimat verildiğini duyurdu. Devamını oku...

Ukrayna, Rus tehdidine rağmen hava sahasını açık tutma sözü verdi. Devamını oku...

Milyonluk tabloya göz çizen görevlinin ilk sözleri şoke etti. Devamını oku...

Rusya’nın Ukrayna’daki Büyükelçiliği önüne 'Kırım Ukrayna’dır' pankartları asıldı. Devamını oku...

İnsanlık tarihini değiştirecek keşif: Neandertaller...Devamını oku...

Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cemil Özbayer’in vefatının ardından DT Genel Müdürü Mustafa Kurt sosyal medya sayfasından bir mesaj yayınladı. Devamını oku...

Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, 24 Ocak'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını kaybetti. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, ablasının ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini iddia ederek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Girik’in mirasını bıraktığı yeğeni Ahu Turanlı’ya dava açtı. Yaşanan bu sürecin ardından şimdi ise yeni bir gelişme yaşandı. Devamını oku...

2017'de Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk yaşamaya başlamış, 2018'de de Uğur Akkuş eşi Gonca Derin'den boşanmıştı. O dönemden beri sürekli mahkemelik olan Ebru Şallı ve Gonca Derin'in arasındaki çekişme bitmiyor. Devamını oku...

Eşi Alişan’dan boşanacağı iddia edilen Buse Varol önceki gün Bebek Otel çıkışı görüntülendi. Söylendiği gibi evleri ayırmadıklarını söyleyen oyuncu “Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz” dedi. “Peki nikah yüzüğünüzü neden çıkardınız?” sorusuna da “Yüzük ya da başka bir şey... Onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum” cevabını verdi. Devamını oku...

Travis Scott ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu kucağına alan dünyaca ünlü isim Kylie Jenner, bebeğinin adını açıkladı. Herkes bebeğinin adının 'Angel' olacağını düşünüyordu ama Kylie hayranlarını şaşırttı. Devamını oku...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun elmacık kemiğinden ameliyat oldu - Devamını oku...

Beşiktaş'ın oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçında sakatlandı. Oğuzhan'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. - Devamını oku...

Kayserisporlu İbrahim Akdağ'dan '6 işareti' açıklaması - Devamını oku...

Hagi, Galatasaray iddialarıyla ilgili konuştu! 'Fatih Terim ararsa...' - Devamını oku...

Torrent'in koltuğu sallantıda! Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması: Haber bekliyorum - Devamını oku...