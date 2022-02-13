Türkiye Akşam Postası | 13 Şubat 2022

Akşam Postası | 13 Şubat 2022

Türkiye

Akşam Postası | 13 Şubat 2022

Akşam Postası yine kapını çalıyor! KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düştü! İşte KDV'si yüzde 1 olan gıda ürünleri. - Nüfusta yeni dönem! 'Nüfusmatik' uygulama 81 ilde başladı. - Ukrayna, Rus tehdidine rağmen hava sahasını açık tutma sözü verdi. Daha fazlası için Akşam Postası.

13 Şubat 2022, Pazar 18:08 Son Güncelleme:
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KDV yüzde 8'den yüzde 1'e düştü! İşte KDV'si yüzde 1 olan gıda ürünleri. Devamını oku...

Kimliklerde yeni dönem! Uygulama 81 ilde başladı. Devamını oku...

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