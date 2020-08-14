Akşam Postası | 14 Ağustos 2020

Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni corona virüs genelgesi. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıyı cevapsız bırakmayız. -Devamını oku...

17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü. -Devamını oku..

Sümela Manastırı'nda yıllar sonra bir ilk. -Devamını oku....

Fahrettin Koca: Virüs bir canlı değil, bir canavar. -Devamını oku...

CHP'li vekil Ahmet Kaya corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Bakan Albayrak: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada. -Devamını oku....

Van Gölü'ndeki martı ölümlerinin sebebi belli oldu. -Devamını oku...

Dünya

Trump duş başlığını şikayet etti, yasa değişiyor. -Devamını oku...

AB, corona virüs aşısı için anlaşmasını yaptı. -Devamını oku...

Güney Kore'de corona virüs tedbirli duraklar. -Devamını oku...

Spor

Damian Lillard durdurulamıyor. -Devamını oku...

Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. -Devamını oku...

Galatasaray'da 2 futbolcu corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Magazin

Temmuz ayının magazin gündeminde aşk ve şiddet vardı. - Devamını oku...

Yıldız Tilbe makyajsız görüntülendi: Böyle mi çekeceksiniz? - Devamını oku...

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında. - Devamını oku...

Şarkıcı Levent Yüksel, geçen haziran ayında sürpriz bir şekilde evlendiği Özlem Öztürk'le sosyal medya hesabından ilk fotoğrafını paylaştı. - Devamını oku...

Senarist ve yönetmen Onur Ünlü, yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olmak üzere hayatına dair tüm maddi manevi değerleri satıyor. - Devamını oku...

Eğlence

Kylie Jenner'ın 9 yıllık güzellik evrimi- Devamını oku...

Tarih boyunca yapılmış en ilginç 11 diyet - Devamını oku...

Mustafa Kemal Atatürk'ün şıklık sırları-Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Mercimek çorbası

Patatesli top köfte

Pesto soslu makarna

Sütlaç

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Günün videosu

Van Gölü'nde dürbünle canavar aradılar. -Videoyu izlemek için tıklayınız.