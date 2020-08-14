Akşam Postası | 14 Ağustos 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte sana olup biteni özetleyeceğimiz Akşam Postası. Bakalım bugün neler oldu?
14 Ağustos 2020, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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Gündem
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni corona virüs genelgesi. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırıyı cevapsız bırakmayız. -Devamını oku...
17 yaşındaki Duygu'nun şüpheli ölümü. -Devamını oku..
Sümela Manastırı'nda yıllar sonra bir ilk. -Devamını oku....
Fahrettin Koca: Virüs bir canlı değil, bir canavar. -Devamını oku...
CHP'li vekil Ahmet Kaya corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Bakan Albayrak: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada. -Devamını oku....
Van Gölü'ndeki martı ölümlerinin sebebi belli oldu. -Devamını oku...
Dünya
Trump duş başlığını şikayet etti, yasa değişiyor. -Devamını oku...
AB, corona virüs aşısı için anlaşmasını yaptı. -Devamını oku...
Güney Kore'de corona virüs tedbirli duraklar. -Devamını oku...
Spor
Damian Lillard durdurulamıyor. -Devamını oku...
Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. -Devamını oku...
Galatasaray'da 2 futbolcu corona virüse yakalandı. -Devamını oku...
Magazin
Temmuz ayının magazin gündeminde aşk ve şiddet vardı. - Devamını oku...
Yıldız Tilbe makyajsız görüntülendi: Böyle mi çekeceksiniz? - Devamını oku...
Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında. - Devamını oku...
Şarkıcı Levent Yüksel, geçen haziran ayında sürpriz bir şekilde evlendiği Özlem Öztürk'le sosyal medya hesabından ilk fotoğrafını paylaştı. - Devamını oku...
Senarist ve yönetmen Onur Ünlü, yaşamı, ölümü ve sonrası da dahil olmak üzere hayatına dair tüm maddi manevi değerleri satıyor. - Devamını oku...
Eğlence
Kylie Jenner'ın 9 yıllık güzellik evrimi- Devamını oku...
Tarih boyunca yapılmış en ilginç 11 diyet - Devamını oku...
Mustafa Kemal Atatürk'ün şıklık sırları-Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Mercimek çorbası
- Patatesli top köfte
- Pesto soslu makarna
- Sütlaç
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Van Gölü'nde dürbünle canavar aradılar. -Videoyu izlemek için tıklayınız.