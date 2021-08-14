Akşam Postası | 14 Ağustos 2021

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! -Devamını oku...

Sel felaketinde can kaybı sayısı yükseldi! Kötü haberler peş peşe geldi -Devamını oku...

MEB'den flaş karar! Yüz yüze eğitimde gün sayısı belli oldu -Devamını oku...

Sel felaketinde minik Elif'in kahramanı Ertuğrul'dan acı haber geldi -Devamını oku...

Taksicinin 1 kilometre için istediği ücret pes dedirtti! -Devamını oku...

MEB'den okullar için kritik maske kararı -Devamını oku...

Bakan Akar ve komutanlardan İran hududundaki tedbirlere denetim -Devamını oku...

Delta varyantı ABD'yi vurdu, ulusal Muhafızlar devreye girdi! -Devamını oku...

Alaska ve Haiti'de peş peşe depremler! -Devamını oku...

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Bodrum'da verdiği konser sonrası konakladıkları otelin iskelesinde oyuncu sevgilisi Demet Özdemir’le objektiflere takıldı. Bir süredir haklarında ayrıldıkları yönünde haberler çıkan çift, iddialara da nokta koydu. - Devamını oku...

'Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Seren Serengil, yeni sezon çekimine katıldı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. - Devamını oku...

Manken Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek, koruma kararı aldırdı. Karar kapsamında Noronha, kızını üç ay göremeyecek ve Şahin’e yaklaşamayacak. - Devamını oku...

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yaz sezonun sonuna gelirken gizemli kız arkadaşıyla Çeşme'de görüntülendi. Uzun süre şezlongda sohbet eden ikili ayrı ayrı denize girdi. - Devamını oku...

Oyuncu Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Bodrum tatiline devam ediyor. Yazın başladığı günden beri yerinde oturmayan çift, muhabirlerle sohbet etti. Ahmet Kural, düğün tarihini açıkladı. - Devamını oku...

Türkiye onu henüz 23 yaşındayken oynadığı ‘Çalıkuşu’ dizisindeki idealist öğretmen Feride olarak tanıdı. Oyunculuğa uzun süreli aralar verse de hep göz önünde, hep insanların saygısını ve sempatisini kazanmayı başarıyor. Ve yıllar ona çok güzel davranıyor. Her zamanki gibi çok güzel ama o “İleri yaşlarda ortalarda bebek gibi dolaşmanın anlamı yok, insan yaşının güzeli olmalı” diyor. Aydan Şener ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. - Devamını oku...

Boupendza'dan Fenerbahçe sözleri! 'Sabırsızlanıyorum' -Devamını oku...

Paul Pogba ve Bruno Fernandes damgası Tarihe geçtiler... -Devamını oku...

Ne Muriqi ne de Sörloth! Fenerbahçe'den sürpriz golcü transferi -Devamını oku...