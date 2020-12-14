Akşam Postası | 14 Aralık 2020

Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Gazeteci Savaş Ay’ın iki çocuğu arasında 7 yıldır süren miras kavgasında geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Ay hayattayken oğlu Can’a devrettiği evin tapusunu iptal etti. Ticaret Mahkemesi ise, Can Ay’a geçen yüzde 49’lik şirket hissesinin devrini geçersiz saydı. İki ayrı kararla birlikte miras iki kardeş arasında eşit bölüşülecek.