Akşam Postası | 14 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan'ın esnafa verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu. Yılbaşında 3 günlük kısıtlama olacak mı? Prof. İlhan açıklama yaptı. İzmir ve Antalya'daki sel felaketinde acı haberler geldi. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:
14 Aralık 2020, Pazartesi 17:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Erdoğan'ın esnafa verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu. Devamını oku...
- Yılbaşında 3 günlük kısıtlama olacak mı? Prof. İlhan'dan açıklama. Devamını oku...
- Kırmızı listeye alınan Antalya'da banklara oturmak bile yasaklandı. Devamını oku...
- Coronalı babasına refakatçilik yapan öğretmen, hastane bahçesinde uzaktan eğitim veriyor. Devamını oku...
- İzmir ve Antalya'daki sel felaketinde acı haberler geldi. Devamını oku...
- Müge Anlı'da akılalmaz olay: Komşularını baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdı. Devamını oku...
- Faz-1 çalışmaları tamamlanan yerli aşının yan etkisi görülmedi. Devamını oku...
- Sıfır otomobil alacaklara müjde: Faizsiz kampanya geliyor. Devamını oku...
- Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Ayrılmak isteyen sevgilisini dakikalarca döven saldırgan hakkında karar. Devamını oku...
Dünya
- Bill Gates'ten korkutan corona virüs uyarısı: 1 Nisan 2021'e kadar... Devamını oku...
- Kürsüye çıkıp içtiğimiz kolaya corona testi yaptı, çıkan sonuç hayrete düşürdü. Devamını oku...
- Çin aşısı mı Sinovac mı, Alman aşısı BioNTech mi daha güçlü? Devamını oku...
Magazin
- Coşkun Sabah Uçankuş'a yaptığı açıklamada bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Devamını oku...
- Modacı Gülşah Saraçoğlu, “Bize Kaldı” adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü modacı programda yaptırdığı estetiklerden bahsetti. Devamını oku...
- Gazeteci Savaş Ay’ın iki çocuğu arasında 7 yıldır süren miras kavgasında geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Ay hayattayken oğlu Can’a devrettiği evin tapusunu iptal etti. Ticaret Mahkemesi ise, Can Ay’a geçen yüzde 49’lik şirket hissesinin devrini geçersiz saydı. İki ayrı kararla birlikte miras iki kardeş arasında eşit bölüşülecek. Devamını oku...
Spor
- UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi yapıldı. Grupları lider tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi'nden gelen 4 takımın seri başı olduğu kura çekiminde eşleşmeler şöyle: - Devamını oku...
- Fransız futbol adamı Gerard Houllier kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Kerem Aktürkoğlu corona virüse yakalandığını açıkladı - Devamını oku...
- Bir dönem Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapan futbol adamı Otto Baric hayatını kaybetti. Otto Baric yakalandığı corona virüs nedeniyle 87 yaşında aramızdan ayrıldı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Kapuska
- Çoban salata
- Un kurabiyesi
BUNLARI DA OKUYUN