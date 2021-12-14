Türkiye Akşam Postası | 14 Aralık 2021

Akşam Postası | 14 Aralık 2021

Türkiye

Akşam Postası | 14 Aralık 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı! Asansörde tecavüz etmeye çalışan sapıkla ilgili flaş gelişme! Kabusu yaşayan kadın konuştu! Koronavirüsü tahmin etmişti... Bill Gates'ten 2022 için flaş öngörüler! Daha fazlası için Akşam Postası.

14 Aralık 2021, Salı 17:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı! -Devamını oku...

Elinde kılıçla yürüyen adam korkusu! Şok görüntünün sırrı çözüldü… -Devamını oku...

Asansörde tecavüz etmeye çalışan sapıkla ilgili flaş gelişme! Kabusu yaşayan kadın konuştu -Devamını oku...

Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! 1 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

İstanbul'da panik! Sokaktaki beyaz madde... -Devamını oku...

Koronavirüsü tahmin etmişti... Bill Gates'ten 2022 için flaş öngörüler! -Devamını oku...

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Dogecoin uçuşa geçti -Devamını oku...

Çin'den korkutan haber geldi: İlk Omicron vakası açıklandı! -Devamını oku...

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 50 ölü -Devamını oku...

Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36), dün gece Susurluk'ta sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile ölümcül bir kaza yaptı. Ünlü şarkıcı kazadan yaralı bir halde kurtulurken sevgilisi ise kurtulamadı. Ünlü isimlerden Ergül'e destek gecikmedi. - Devamını oku...

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı. Bircan Bali'nin söyledikleri karşısına birçok kişi şaşkına döndü. Bali'ye tepki yağdı. - Devamını oku...

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan’ın velayet davası devam ediyor. Özcan Deniz’in kararın lehine çıkacağını inandığı davada bugün flaş bir gelişme yaşandı. - Devamını oku...

Kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına katılan şarkıcı Ebru Polat, şimdilerde adeta para basıyor. "Çok istiyordum, hayalimdi" dediği şey için 6 milyon TL ödedi. İşte Ebru Polat'ın dudak uçuklatan yeni oyuncağı... - Devamını oku...

Yılların usta komedyeni Ateşböceği Ercan, verdiği bir röportajda eskiyi yâd etti. Bülent Ersoy’u ilk kez bir benzincide dinlediğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, 11 Aralık Cumartesi akşamı Cihangir'de doğum günü için bir mekana eğlenmeye gitti. Gecede Ceyhun Fersoy darp edildi. Begüm Öner, 'teve2 Magazin Masası' programına bağlanıp kabus dolu anları gözyaşlarıyla anlattı. İşte olayın detayları... - Devamını oku...


Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber: İleri derecede yırtık tespit edildi. - Devamını oku...

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ndeki kura skandalına soruşturma geldi. - Devamını oku...

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Yeni hayatımız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dört Mevsim Mersin…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Mesele derin
Rauf Tamer
Banu Şen
Mevlâna'nın, barışın ve huzurun kenti: Konya
Banu Şen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Şirin Sever
Kayseri’de 4 büyükelçi ile gastronomi buluşması
Şirin Sever
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fırat Delikanlı gündem olmuştu, konuştu: Mahkumlar tarafından dayak yiyoruz!