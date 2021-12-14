Akşam Postası | 14 Aralık 2021

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı! -Devamını oku...

Elinde kılıçla yürüyen adam korkusu! Şok görüntünün sırrı çözüldü… -Devamını oku...

Asansörde tecavüz etmeye çalışan sapıkla ilgili flaş gelişme! Kabusu yaşayan kadın konuştu -Devamını oku...

Adliye çıkışı birbirlerine girdiler! 1 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

İstanbul'da panik! Sokaktaki beyaz madde... -Devamını oku...

Koronavirüsü tahmin etmişti... Bill Gates'ten 2022 için flaş öngörüler! -Devamını oku...

Elon Musk yine yaptı yapacağını! Dogecoin uçuşa geçti -Devamını oku...

Çin'den korkutan haber geldi: İlk Omicron vakası açıklandı! -Devamını oku...

Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: En az 50 ölü -Devamını oku...

Hepsi Grubunun eski solisti Gülçin Ergül (36), dün gece Susurluk'ta sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile ölümcül bir kaza yaptı. Ünlü şarkıcı kazadan yaralı bir halde kurtulurken sevgilisi ise kurtulamadı. Ünlü isimlerden Ergül'e destek gecikmedi. - Devamını oku...

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı. Bircan Bali'nin söyledikleri karşısına birçok kişi şaşkına döndü. Bali'ye tepki yağdı. - Devamını oku...

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan’ın velayet davası devam ediyor. Özcan Deniz’in kararın lehine çıkacağını inandığı davada bugün flaş bir gelişme yaşandı. - Devamını oku...

Kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına katılan şarkıcı Ebru Polat, şimdilerde adeta para basıyor. "Çok istiyordum, hayalimdi" dediği şey için 6 milyon TL ödedi. İşte Ebru Polat'ın dudak uçuklatan yeni oyuncağı... - Devamını oku...

Yılların usta komedyeni Ateşböceği Ercan, verdiği bir röportajda eskiyi yâd etti. Bülent Ersoy’u ilk kez bir benzincide dinlediğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, 11 Aralık Cumartesi akşamı Cihangir'de doğum günü için bir mekana eğlenmeye gitti. Gecede Ceyhun Fersoy darp edildi. Begüm Öner, 'teve2 Magazin Masası' programına bağlanıp kabus dolu anları gözyaşlarıyla anlattı. İşte olayın detayları... - Devamını oku...





Galatasaray'a Muslera'dan kötü haber: İleri derecede yırtık tespit edildi. - Devamını oku...

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ndeki kura skandalına soruşturma geldi. - Devamını oku...