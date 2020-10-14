Akşam Postası | 14 Ekim 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
14 Ekim 2020, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan müjdeyi duyurdu: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Devamını oku...
- 'Işıklar yanıyor' paylaşımını yaparak 'darbe iması' polemiği başlatan AYM Üyesi Engin Yıldırım özür diledi. Devamını oku...
- AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı hakkında AYM'den açıklama: Kurumsal görüşü yansıtmaz. Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'darbe iması' polemiğine neden olan 'ışıklar yanıyor' paylaşımı hakkında ilk tepki. Devamını oku...
- 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker "Son sözün ne?" sorusuna tek kelimeyle yanıt verdi.Devamını oku...
- Kadın hakları savunucuları Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını protesto etti.Devamını oku...
- Emeklilik, kıdem tazminatı ve kısa çalışma ödeneği hakkında merak edilenler.Devamını oku...
- İstanbullular ayda 6 gününü trafikte feda ediyor. Devamını oku...
- MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar için istenen ceza belli oldu. Devamını oku...
Dünya
- 2017'de erişime kapatılan Booking Türkiye'ye geri dönüyor. Devamını oku...
- Norveç corona virüs aşısını ücretsiz dağıtacak. Devamını oku...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri duyurdu. Devamını oku...
- Oruç Reis Doğu Akdeniz'de testlere başladı. - Devamını oku...
- 'Two and a Half Man'in Berta'sı Conchata Ferrell hayatını kaybetti - Devamını oku...
- The Crown dizisinin dördüncü sezonundan fragman geldi - Devamını oku...
- ‘Siyahım ve Trump'a oy veriyorum' mesajı paylaşan birçok Twitter hesabı askıya alındı - Devamını oku...
- Soyuz MS-17 uzay aracı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Kazakistan’da bulunan Baykonur Uzay Üssü’nden Türkiye saatiyle 08.45’te Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. - Devamını oku...
- Facebook’un 2020 yılı ikinci çeyreği itibarıyla dünyada aktif kullanıcı sayısı 2,7 milyar oldu. - Devamını oku...
- Apple, yeni modeli iPhone 12 ile 5G şebekeleri ile uyumlu çalışacak ilk telefonunu tanıttı. Etkinlikte, telefon özelliklerinin yanı sıra ekran dayanıklılığı, şarj ve kulaklıklarla ilgili devrim niteliğinde karar da öne çıkıyor. - Devamını oku...
- Ay'da kullanılacak astronot kıyafetleri test aşamasına geldi - Devamını oku...
- Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation 5'in neden çok büyük olduğunu açıkladı. Şirket, maliyetten kısmak için çift fanlı bir soğutma sistemi yerine PS5'i büyütmeyi gerektiren tek fanlı bir soğutma sistemi tercih ettiğini söyledi. - Devamını oku...
Magazin
- Kırmızı Oda'da ayrılık: Evrim Alasya başka diziyle anlaştı - Devamını oku...
- Alişan ile Buse Varol doğacak bebeklerinin ismini canlı yayında açıkladı. Çift doğacak kızlarına Eliz ismini verecek. - Devamını oku...
- TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni platformu 'Exxen'de yer alacak içerikler şekillenmeye başladı. Listede, uzun süredir ekranlardan uzak olan ve geçtiğimiz hafta eşini kaybederek büyük bir acı yaşayan Özgü Namal'ın ismi dikkat çekti. - Devamını oku...
- Ünlü model Didem Soydan ve oyuncu Burak Deniz, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan ikilinin birlikteliği önceki gün belgelendi. - Devamını oku...
- Dünyaca ünlü ABD'li rap'çi Cardi B., sosyal medya hesabından yanlışlıkla üstsüz bir fotoğrafını paylaştı. Cardi B. hatasını fark ederek hikayeyi silse de, görüntüler gündeme oturdu. - Devamını oku...
Spor
- Emre Belözoğlu'nun görevi en geç 15 gün içerisinde açıklanacak - Devamını oku...
- Şenol Güneş, İrfan Can Kahveci bilmecesiyle ilgili konuştu. - Devamını oku...
- Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'nin kadro dışı kalma ihtimali var - Devamını oku...
- Transfere en çok para harcayan Manchester City: 1 milyar euro - Devamını oku...
- NBA finaline gösterilen ilgi yüzde 70 azaldı: Peki nedenleri ne? - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Un çorbası
- Pirinçli soğan dolması
- Piyaz
- Tiramisu
Günün videosu
Eyüpsultan'da bir sürücü trafik yoğunluğunu cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, kaza anını kaydetti. Hızla gelerek önündeki otomobile çarpan ve takla atan otomobilin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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