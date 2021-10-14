Akşam Postası | 14 Ekim 2021

Taliban heyetinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklama yaptı. İşte görüşmede konuşulanlar...Devamını oku...

Ümitcan Uygun ile aynı evdeyken ölü bulunmuştu! Esra Hankulu'nun ölüm sebebi belli oldu. Devamını oku...

Asgari ücretle ilgili flaş açıklama! ‘45 yıla bedel olacak…’Devamını oku...

Gram altında yıl sonu için bomba tahmin! Devamını oku...

'Biberleri kütür kütür yediği için öldürdüm!' Berat, sulama kanalında boğuldu sanılıyordu ama...Devamını oku...

Lübnan'da ordu sokağa indi! Silahlı herkese ateş açılıyor! Ölü ve yaralılar var. Devamını oku...

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En etkili koronavirüs aşısı belli oldu! İşte sonuçlar...Devamını oku...

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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, oturduğu sitedeki komşuyla kavga ettiğini ve komşusunu tehdit ettiği geçtiğimiz günlerde magazin basınında iddia edilmişti. Yaşanan bu sürecin ardından Derya Tuna cephesinden açıklama geldi. Devamını oku...

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin bir süredir aralarının bozuk olduğu ve boşanacakları konuşuluyor. Çift de evliliklerinde kriz olduğunu onaylamış, zor bir süreçten geçtiklerini açıklamıştı. Bu gelen bir son dakika gelişmesi herkesi şaşkına çevirdi. Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliği resmen sona erdi! Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde iki yıldır zor günler geçirdiğini ve pek bir şey üretemediğini söyleyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından 'veda' paylaşımında bulunmuş ve yurt dışına çıkmıştı. Bir süre Londra'da yaşayacak olan ünlü şarkıcı, üç günlük bir dönüş yaptı. Tilki'yi annesi Havva Öztel, kardeşi ve arkadaşları havaalanında ellerinde balonlarla karşıladı. Devamını oku...

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda hastanelik olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Neslihan Atagül, birkaç gün önce eşi Kadir Doğulu ile Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katılmıştı. Çöl gezisi yapan güzel oyuncu, hayat arkadaşına verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Devamını oku...

"Sadakatsiz" dizisindeki başarılı oyunculuğu ile son dönemin en başarılı isimlerinden olan oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile hastaneden çıkar çıkmaz evlenmişti. Henüz 4 aylık evli olan Burak Sergen, ihanet haberleriyle sarsıldı. Nihan Ünsal, suçüstü yakaladı ve görüntüleri yayınlandı. Burak Sergen, ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrendi. Son olarak Burak Sergen ile Nihan Ünsal'ın boşanma davasının detayları da ortaya çıkmaya başladı. Devamını oku...

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor Fenerbahçe derbisine Ali Şansalan atandı. - Devamını oku...

Kuntz'un kaleci antrenörü Rechner'in Altay ve Uğurcan raporu ortaya çıktı - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Pjanic Başakşehir maçında oynayamayacak - Devamını oku...

Trabzonspor Fenerbahçe karşısında Hamsik'i riske etmeyecek - Devamını oku...

Gözünden sakatlanan Serdar Aziz için Edgar Davids modeli koruyucu gözlük uygulanacak - Devamını oku...

FIFA'dan Hatayspor'a transfer yasağı geldi. David Akintola'nın 100 bin euro'luk alacağını ödememesi nedeniyle transfer tahtası kapatılan Hatayspor çözüm arıyor. - Devamını oku...