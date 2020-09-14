Akşam Postası | 14 Eylül 2020

Corona'dan ölmeden önce bu videoyu çekmiş: Ben geç kaldım, siz kalmayın.

MEB, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflar için, okuma yazma sürecini kolaylaştıracak 6 kitaplık bir set hazırladı.

"Hocayım" diyerek kadınları istismar eden sapık hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı.

Zatürre ve grip aşısı mutlaka yapılmalı mı? Osman Müftüoğlu yanıtladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Ekim ve kasımda daha fazla ölüm göreceğiz. Devamını oku...

İngiliz istihbarat subayının Karaköy'deki evine kiracı bulunamıyor. Devamını oku...

Down sendromlu 5 yaşındaki oğlunun doğum günü partisine yalnızca bir kişinin katılmasının ardından ağlayarak çektiği videoyu paylaşan annenin görüntüsü gündem oldu. - Devamını oku...

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın İngiltere versiyonunda önceki gün bir rekor kırıldı. Donald Fear adlı yarışmacı, seçeneklere bile bakmadan doğru cevapladığı soru sayesinde 1 milyon sterlin (yaklaşık 9,5 milyon TL) para ödülünün sahibi oldu. - Devamını oku...

Vizyona girdiği gibi olay yaratan başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran Joker filminin devamı için 50 milyon dolar teklif edildiği öne sürüldü. - Devamını oku...

Çalışanlara açık bir mektupta, Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin gerçekten de İngiliz merkezli çip tasarımcısı Arm'ı satın aldığına dair söylentileri doğruladı. Raporlara göre, anlaşma 40 milyar dolar değerinde ve Nvidia'yı yarı iletken endüstrisinin en büyüğü yapıyor. - Devamını oku...

NASA, Ay’a ait toz, taş ve materyal toplayacak özel şirketlere ödeme yapacağını açıkladı. Ay'dan getirilen örneklerin gelecekteki görevler için teknoloji geliştirme amacıyla kullanılacağını belirtiliyor. - Devamını oku...

Çin'in temmuz ayında uzaya fırlattığı Mars keşif aracı Tianwen-1'in, Dünya'dan 15 milyon kilometre uzaklaştığı bildirildi. - Devamını oku...

İspanya hükümeti, WhatsApp gibi arama ve anlık mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketleri gelirlerine göre vergilendirmeyi önerdi. - Devamını oku...