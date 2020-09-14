Akşam Postası | 14 Eylül 2020
Posta ile Akşam Postası'na hoş geldin. Günün özeti niteliğinde tek tek özenle hazırladığımız haberlerle seni gündemden haberdar etmek istiyoruz. "Bugün Türkiye'de ve dünyada neler oldu?" sorusunun cevabını burada bulabilirsin. İşte Akşam Postası...
14 Eylül 2020, Pazartesi 17:54 Son Güncelleme:
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Gündem
- İstanbul kademeli mesaiye geçiyor! Vali Yerlikaya'dan açıklamalar. Devamını oku...
- Kronik rahatsızlığı olanlar dikkat! 7 kent için toz fırtınası alarmı verildi. Devamını oku...
- Zatürre ve grip aşısı mutlaka yapılmalı mı? Osman Müftüoğlu yanıtladı. Devamını oku...
- "Hocayım" diyerek kadınları istismar eden sapık hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. Devamını oku...
- Çavuşoğlu'ndan Oruç Reis açıklaması: Türkiye geri adım atmadı. Devamını oku...
- Galericilerden uyarı: İkinci el araç fiyatları 3 ay içinde düşecek. Devamını oku...
- MEB, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıflar için, okuma yazma sürecini kolaylaştıracak 6 kitaplık bir set hazırladı.Devamını oku...
- Corona'dan ölmeden önce bu videoyu çekmiş: Ben geç kaldım, siz kalmayın.Devamını oku...
Dünya
- Dünya Sağlık Örgütü: Ekim ve kasımda daha fazla ölüm göreceğiz. Devamını oku...
- İngiliz istihbarat subayının Karaköy'deki evine kiracı bulunamıyor. Devamını oku...
- Down sendromlu 5 yaşındaki oğlunun doğum günü partisine yalnızca bir kişinin katılmasının ardından ağlayarak çektiği videoyu paylaşan annenin görüntüsü gündem oldu. - Devamını oku...
- Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın İngiltere versiyonunda önceki gün bir rekor kırıldı. Donald Fear adlı yarışmacı, seçeneklere bile bakmadan doğru cevapladığı soru sayesinde 1 milyon sterlin (yaklaşık 9,5 milyon TL) para ödülünün sahibi oldu. - Devamını oku...
- Vizyona girdiği gibi olay yaratan başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar ödülü kazandıran Joker filminin devamı için 50 milyon dolar teklif edildiği öne sürüldü. - Devamını oku...
- Çalışanlara açık bir mektupta, Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin gerçekten de İngiliz merkezli çip tasarımcısı Arm'ı satın aldığına dair söylentileri doğruladı. Raporlara göre, anlaşma 40 milyar dolar değerinde ve Nvidia'yı yarı iletken endüstrisinin en büyüğü yapıyor. - Devamını oku...
- NASA, Ay’a ait toz, taş ve materyal toplayacak özel şirketlere ödeme yapacağını açıkladı. Ay'dan getirilen örneklerin gelecekteki görevler için teknoloji geliştirme amacıyla kullanılacağını belirtiliyor. - Devamını oku...
- Çin'in temmuz ayında uzaya fırlattığı Mars keşif aracı Tianwen-1'in, Dünya'dan 15 milyon kilometre uzaklaştığı bildirildi. - Devamını oku...
- İspanya hükümeti, WhatsApp gibi arama ve anlık mesajlaşma hizmetleri sağlayan şirketleri gelirlerine göre vergilendirmeyi önerdi. - Devamını oku...
- İtalya'da bu yıl 77'ncisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Aslan'ı Kanadalı yönetmen Chloe Zhao’nun çektiği Nomadland filmi kazandı. - Devamını oku...
Magazin
- Mesut Özil Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne komşu oluyor! Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı. Devamını oku...
- Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen’den korunmak için, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla Beykoz İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Devamını oku...
- Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu Hande Ataizi, kendisine "47 yaşına girdiniz" diyen bir basın mensubuna "Terbiyesiz terbiyesiz konuşma" sözleriyle takıldı. Devamını oku...
Spor
- Tolgay Arslan Udinese ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...
- Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: Oyuncu gitmek istiyor, biz de 15 milyon euro kazanmak istiyoruz. - Devamını oku...
- PSG-Marsilya maçında kavga ve 5 kırmızı kart: Neymar'ın ırkçılık tepkisi - Devamını oku...
- Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Kılınç, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Emre'nin ciddi bir durumu olmadığı ve perşembe günü Neftçi Bakü maçında oynayabileceği öğrenildi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Yoğurt çorbası
- Nohut yemeği
- Şehriyeli pirinç pilavı
- Cevizli kurabiye
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın İngiltere versiyonunda önceki gün bir rekor kırıldı. Donald Fear adlı yarışmacı, seçeneklere bile bakmadan doğru cevapladığı soru sayesinde 1 milyon sterlin (yaklaşık 9,5 milyon TL) para ödülünün sahibi oldu.