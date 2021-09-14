Akşam Postası | 14 Eylül 2021

Kira fiyatlarındaki artışa karşı yeni formül! Devamını oku...

Okul bahçesindeki görüntüler velileri ayağa kaldırdı. Devamını oku...

Son yapılan anket şaşırttı! Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener… Devamını oku...

Okulların açılmasıyla arttı! Hızla yayılıyor! Norovirüs belirtileri... Devamını oku...

Uygunsuz fotoğraf atan erkekten şikayetçi oldu ama... Savcılıktan şok karar! Profili açık olduğu için... Devamını oku...

Aşıda çirkin oyun! Viral oldu! Resmi açıklama geldi! Devamını oku...

Doktor, narkoz etkisindeki 3 kadın hastaya tecavüz etti! Önlüğü ele verdi. Devamını oku...

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den korkutan açıklama: Başka mutasyon bunu yapabilir. Devamını oku...

Joe Biden, Beyaz Saray çalışanlarının gazabına uğradı. Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, yakın zamanda boşanmıştı. İki yıllık evliliğin bitmesinin ardından ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, şoke eden bir iddiada bulundu. İddiaya göre; Çıra, Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı. - Devamını oku...

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir, geçen günlerde dünyaevine girmişti. Demet Özdemir, ablasının düğününe katılmayınca küs oldukları iddia edilmişti. Özdemir konula ilgili açıklamada bulundu. - Devamını oku...

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Alişan ve Buse Varol çiftiyle bir araya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şıkel, buluşmadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. - Devamını oku...

İrem Sak’ın NBA’de oynayan basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığı haberleri, oyuncunun sevgilisinden 11 yaş büyük olduğu detayıyla birlikte verilmişti. Demet Akalın'dan tepki geldi. - Devamını oku...

Ünlü model Ebru Şallı, trafikten arındırılmış olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bisiklet sürdü. Bir etkinlik kapsamında bisiklete binen Şallı, orada sembolik olarak yer aldı. - Devamını oku...

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. Hamit Altıntop'un temas kurduğu Alman hoca Stefan Kuntz, görüşmeler için Türkiye'ye geldi. - Devamını oku...

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'u ağırlayacağı maç yarın akşam 19.45'te başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi yaptığı basın toplantısında Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'ya maçın açık kanalda verilmesi yönünde çağrıda bulundu. - Devamını oku...

Fenerbahçe Beko Bobby Dixon'a (Ali Muhammed) veda etti - Devamını oku...

Altınordu'nun 17 yaşındaki yıldız adayı Burak İnce, Bundesliga'ya gidiyor. Türk takımlarıyla da adı geçen Burak İnce için Almanya'dan bir takımda 3+2 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza 44. yaş gününü kutluyor. Türkiye'de herkesin saygısını ve sevgisini kazanan Alex için Şampiyonlar Ligi'nin resmi sayfası da özel bir video hazırladı. - Devamını oku...

Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Bayern Münih maçını yorumlayacak. - Devamını oku...