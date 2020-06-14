Akşam Postası | 14 Haziran 2020

Şevval Şahin, hayatımıza 2018’de katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla girdi. Ama estetik yaptırdığı ortaya çıkınca bir anda farklı bir şekilde ilgi odağı oldu. Tacının alınacağı bile söylendi. Şimdi 20 yaşında ve öz güveni tam. Hala bu konunun konuşulmasına anlam veremiyor. Diyor ki: 11 yaşındaki halimle bugünümü kıyaslıyorlar. Bu çok saçma!