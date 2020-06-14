Akşam Postası | 14 Haziran 2020
Gündemden, dünyadan, spordan, magazinden ve günün diğer önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Akşam Postası öne çıkan haberleri toparlamak için burada. Her akşam olduğu gibi!
14 Haziran 2020, Pazar 17:27 Son Güncelleme:
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Gündem
- Adana ile birlikte giriş çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi. Devamını oku...
- Uzungöl, proje bitince böyle görünecek.Devamını oku...
- Balıkesir'de tatil yolunda kaza! Aynı aileden 6 kişi can verdi.Devamını oku...
- Bilim Kurulu üyesi Ünal, ikinci dalga için Kasım ve Aralık ayını işaret etti.Devamını oku...
- Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili ahlak dışı paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.Devamını oku...
- Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi.Devamını oku...
- Bakan Koca, corona virüs vaka sayışındaki artışı 2 nedene bağladı.Devamını oku...
- Vaka sayısında patlama olan ilimizde vatandaşlar sokağa çıkamıyor.Devamını oku...
- İşini kurmak isteyen engellilere hibe desteği: 65 bin lira verilecek.Devamını oku...
Dünya
- Netanyahu’nun 3 korumasında corona virüs çıktı. Devamını oku...
- Hastane faturasını görünce corona virüsü yendiğine pişman oldu: Keşke kurtulmasaydım. Devamını oku...
- Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın evlilik sözleşmesinde dikkat çeken detay.Devamını oku...
- Çin'de 2 ay sonra korkulan oldu! Sayı yükseliyor.Devamını oku...
Magazin
- Önceki akşam ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahneye çıkan Demet Akalın'ın söylediği 'Mihriban' türküsü sosyal medyayı salladı. Devamını oku...
- Şevval Şahin, hayatımıza 2018’de katıldığı Miss Turkey yarışmasıyla girdi. Ama estetik yaptırdığı ortaya çıkınca bir anda farklı bir şekilde ilgi odağı oldu. Tacının alınacağı bile söylendi. Şimdi 20 yaşında ve öz güveni tam. Hala bu konunun konuşulmasına anlam veremiyor. Diyor ki: 11 yaşındaki halimle bugünümü kıyaslıyorlar. Bu çok saçma! Devamını oku...
- ABD’li ünlü şarkıcı Halsey “Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve yüzde 11 Türk olduğumu gördüm” dedi. Instagram’da baklava fotoğrafı paylaşıp “Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum” diye yazdı. Devamını oku...
Spor
- Çaykur Rizespor maçıyla yeniden lige dönecek olan Galatasaray, Kolombiyalı golcüsüne güveniyor. Yıldız futbolcunun performansı ve formu, Fatih Terim’in en büyük güvencelerinden biri oldu. - Devamını oku...
- Kayserispor maçına yedek başlayan ve oyuna sonradan giren Vedat Muriqi için Fenerbahçe taraftarı merak içerisindeydi. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Vedat Muriç'in riske edilmek istenmediği için yedek oturduğu öğrenildi. Kosovalı golcü, kupa maçında sahada olacak. - Devamını oku...
- Emre Belözoğlu şampiyonluk favorisini açıkladı: Okan Buruk benim ev arkadaşımdı, şampiyon o olsun isterim - Devamını oku...
- Sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, corona virüs arası sonra oynadığı ilk maçta kötü bir görüntü çizdi. NTV'deki programda Beşiktaşı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın da dahil olmak birçok eleştiride bulundu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Patatesli top köfte
- Pesto soslu makarna
- Kadayıflı muhallebi tatlısı
Günün videosu: Seyircisiz maçta sahaya seyirci daldı. Barcelona ile Real Mallorca karşılaşmasında Arjantin formalı bir taraftar sahaya girdi.
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