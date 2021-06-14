Akşam Postası | 14 Haziran 2021

Dünyanın gözü, bugün yapılan NATO zirvesinde… NATO Zirvesinin resmi açılışı gerçekleşirken Erdoğan ve Biden'ın açılış törenindeki görüntüleri dikkat çekti. Devamını oku...

Rus aşısı Sputnik V'yi taşıyan uçak Ankara'ya indi. Devamını oku...

Yasakların kalkacağı tarih belli oldu! Mutlu son yakın! Devamını oku...

Borç yapılandırmaya ilişkin esaslar belirlendi! İlk taksit ödeme süresi ne zaman sona erecek?Devamını oku...

İstanbul'da cansız bedeni bulunan modelin son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek yalvarıyor. Devamını oku...

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi'nde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra ilk kez iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri de gündeme gelecek. Devamını oku...

Avustralya’da fare istilası! Gözünü kemirirken uyandı ve…Devamını oku...

Aşı sertifikası devreye giriyor! Resmen yasalaştı, tarih belli oldu. Devamını oku...

Eski futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Aşık’ın çekişmeli boşanma davasında, mahkeme Yağmur Aşık’ın 3 günlük zorlama hapsine karar verdi. - Devamını oku

Geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası zor günler yaşayan Fatma Girik, en büyük hayalinin koşmak olduğunu belirtti. - Devamını oku

Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, Almanya Grosszimmern’de 90 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay dün geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku

Türkiye'nin EURO 2020'deki ikinci maçı olan Galler karşılaşmasını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. - Devamını oku...

Amatör kümede mücadele eden Türk futbolunun çınarı Gaziantepspor zor günlerine bir yenisini ekledi. Gaziantepspor'un 1 adet Türkiye kupası, 1 adet Roma Flaması ve 1 adet Lille flaması çalındı. - Devamını oku...

Galatasaray yeni transferleri Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü ilk defa idmana çıkardı. Sezonun ilk antrenmanı bugün Selçuk İnan yönetiminde yapıldı. - Devamını oku...

Emre Mor, Celta Vigo'nun hazırlık kampına dahil edilmedi. Kadro dışı kalan oyuncunun satılması bekleniyor. - Devamını oku...