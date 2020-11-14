Türkiye Akşam Postası | 14 Kasım 2020

Akşam Postası | 14 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 14 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kullanımı için yeni uyarıda bulundu, corona virüs vaka sayısı 53 milyonu geçti, Formula 1 Türkiye sıralama turlarının galibi Lance Stroll oldu.

14 Kasım 2020, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem

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Dünya

  • İngiltere'de corona virüsün ayırdığı 52 yıllık çiftin buluşma anı görenleri duygulandırdı. -Devamını oku...
  • Corona virüs vaka sayısı 53 milyonu geçti. -Devamını oku...

Magazin

  • 'Sadakatsiz' dizisinde ‘Derin’i canlandıran Melis Sezen, "Gelen tepkiler hoşuma gidiyor" dedi. - Devamını oku...
  • Farah Zeynep Abdullah: Murat Boz ile aşk yaşasam saklamam. - Devamını oku...
  • İbrahim Tatlıses, bu akşam 'İbo Show'la geri dönüyor. Tatlıses, dün basın toplantısı düzenledi. Yaşadığı zor günlerden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. - Devamını oku...
  • Ivana Sert: Aşkımız yazlık değil kalıcı. - Devamını oku...
  • Farah Zeynep Abdullah: Murat Boz ile aşk yaşasam saklamam . - Devamını oku....


Spor

  • Lance Stroll, Formula 1 Türkiye Grand Prix'ine ilk sıradan başlayacak -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Biftek kızartma
  • Pirinç pilavı
  • Sütlaç

Tarifler için tıklayın

Günün videosu

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Eroğlu müthiş başarı




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