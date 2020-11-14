Akşam Postası | 14 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske kullanımı için yeni uyarıda bulundu, corona virüs vaka sayısı 53 milyonu geçti, Formula 1 Türkiye sıralama turlarının galibi Lance Stroll oldu.
14 Kasım 2020, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Sağlık Bakanı Koca'dan yeni maske paylaşımı. -Devamını oku...
- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yetki krizi yaşandı. -Devamını oku...
- Trakya'da corona virüs tehlike çanları çalıyor. -Devamını oku...
- Gazeteci Ahmet Kekeç, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...
- İzmir'de depremzedelerin battaniyelerini satmaya çalıştılar. -Devamını oku...
- Sondaj gemisi 'Kanuni' Zonguldak'ta. -Devamını oku...
- CHP'li eski belediye başkanı Mustafa Aras, corona virüse yenildi. -Devamını oku...
Dünya
- İngiltere'de corona virüsün ayırdığı 52 yıllık çiftin buluşma anı görenleri duygulandırdı. -Devamını oku...
- Corona virüs vaka sayısı 53 milyonu geçti. -Devamını oku...
Magazin
- 'Sadakatsiz' dizisinde ‘Derin’i canlandıran Melis Sezen, "Gelen tepkiler hoşuma gidiyor" dedi. - Devamını oku...
- Farah Zeynep Abdullah: Murat Boz ile aşk yaşasam saklamam. - Devamını oku...
- İbrahim Tatlıses, bu akşam 'İbo Show'la geri dönüyor. Tatlıses, dün basın toplantısı düzenledi. Yaşadığı zor günlerden bahsederken gözyaşlarını tutamadı. - Devamını oku...
- Ivana Sert: Aşkımız yazlık değil kalıcı. - Devamını oku...
- Farah Zeynep Abdullah: Murat Boz ile aşk yaşasam saklamam . - Devamını oku....
Spor
- Lance Stroll, Formula 1 Türkiye Grand Prix'ine ilk sıradan başlayacak -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Biftek kızartma
- Pirinç pilavı
- Sütlaç
Günün videosu
13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Eroğlu müthiş başarı
BUNLARI DA OKUYUN