Akşam Postası | 14 Kasım 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok net mesaj: Enflasyona ezdirmeyeceğiz! Devamını oku...

Ehliyet sınavları ile ilgili flaş gelişme! MEB duyurdu…Devamını oku...

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'Ara tatil dönüşü okullarda koronavirüs vakaları artabilir'Devamını oku...

Küçük Mert çamaşır makinesinde öldü! Annesine tepki yağıyor: Nasıl görmedin? Devamını oku...

Minik Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili gerekçeli karar: Tüm köy sustu! Devamını oku...

Aşısız olanlara sokağa çıkma yasağı getirecekler! Devamını oku...

İran'da peş peşe iki şiddetli deprem. Devamını oku...

Kaddafi'nin oğlu Libya'daki başkanlık seçimleri için resmen aday! Devamını oku...

Jeff Bezos'tan ilginç açıklama: Uzaylılar...Devamını oku...

Kan donduran iddia: ABD’den 70 sivilin üzerine 2 ton bomba…Devamını oku...

Şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz aylarda Adana’da sevenleriyle buluşmuş Beşiktaş - Adana Demirspor maçıyla ilgili yaptığı skandal yorumuyla büyük tepki çekmişti. Şimdi ise Serdar Ortaç kumar bağımlılığıyla ilgili yaptığı itirafıyla dikkat çekti. Devamını oku...

Survivor 2021 yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İsmail Balaban yarışmada gösterdiği performans sayesinde şampiyon olmuştu. İsmail Balaban, şimdilerde ise yarışmada tanıştığı İlayda Şeker ile aşk yaşıyor. İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisinin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Devamını oku...

Şarkıcı Gülben Ergen hafta sonu Bakırköy’de yer alan bir mekânda sahneye çıktı. Gülben Ergen sahnesinde kıpır kıpır enerjisiyle sevenlerine unutulmaz eğlenceli dakikalar yaşattı. İmajını yenileyen Gülben Ergen gelen konuklardan tam not aldı. Devamını oku...

Oyuncu Ceren Moray ile 2017’de evlendiği Fransız Nico Burn, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Spor tarzlarıyla dikkat çeken çift, muhabirlerle sohbet etti. Devamını oku...

Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen Paris Hilton önceki gün evlendi. Çiftin üç gün üç gece sürecek düğününde ikinci güne gelindi. İkinci günün teması ise eğlence parkı! Devamını oku...

Sabri Sarıoğlu: Selçuk İnan'a çok büyük kırgınlığım var - Devamını oku...

Sabri Sarıoğlu kavgalı olduğu Volkan Demirel'le karşılaştığında ne yaptı? İlk kez anlattı - Devamını oku...

Karadağ - Türkiye maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. - Devamını oku...