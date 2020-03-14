Akşam Postası | 14 Mart 2020

Günün şarkısı

Gündem

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. -Devamını oku...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili değişikliğe gidildi. -Devamını oku...

AKOM İstanbul'da sıcaklıkların düşmesi ve yağış için önemli uyarıda bulundu. -Devamını oku...

Türk Hava Yolları Türkiye uçuşları askıya aldığı ülkeler için biletleri olan yolculara ilişkin bir açıklamada bulundu. -Devamını oku...

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlü seyyar satıcı 'Burhan Pazarlama' lakaplı, Burhan Demircan hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınında şüpheli vakalar için kullanılan test Türkiye'de ücretli mi? Kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? -Devamını oku...

Dünya

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ibadet yerlerinde virüs tehlikesine karşı daha önce alınan tedbirlere ilave kararlar duyuruldu. -Devamını oku...

İspanya hükümeti ülkede yaygınlığı artıran koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. -Devamını oku...

Almanya'da çalıştığı hastanede 3 koronavirüs vakasının bulunduğunu ifade eden Türk hemşire Canan Emcan önemli bir uyarıda bulundu. -Devamını oku...

İran'dan yapılan açıklamada virüse yenik düşen en küçük vakanın 3 yaşında bir çocuk olduğu ifade edildi. -Devamını oku...

Apple, Çin dışındaki bütün mağazaları hakkında önemli bir karar verdi. -Devamını oku...

Spor

Yapılan son düzenleme ile kulüplerin milli takımlara oyuncu göndermesini zorunlu kılan madde askıya alındı. -Devamını oku...

Türkiye'de lig maçlarının seyircisiz oynanması kararının ardından müsabaka yayınlarının şifresiz gösterilmesi gündeme geldi. Konu hakkında açıklamayı TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptı. -Devamını oku....

Magazin

Müge Boz, dört aylık kızı Vina’yı kucağına alıp, pilates yaptığı videoyu Instagram’dan paylaşınca, takipçilerinin tepkisini çekti. - Devamını oku...

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla ve ablası Hülya Açıkgöz'le yaşadığı sorunlar nedeniyle bu aralar magazin gündeminden düşmeyen Hadise, konserlerini iptal etti. - Devamını oku...

ABD’li şarkıcı Gloria Gaynor, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Hayatta Kalacağım) eşliğinde elini yıkarken çektiği görüntüleri paylaşarak, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. - Devamını oku...

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı için tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, hapishanede çıktığı maçta şov yaptı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Patates çorbası

Fesleğen ve sarımsak soslu köfte

Erişte makarna

Ağlayan kek

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