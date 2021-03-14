Akşam Postası | 14 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı. Emekli maaşı için işten ayrılmak gerekiyor mu: Anayasa Mahkemesi karar verdi. Kafe ve restoranlar kapatılacak mı? Esnafın gözü Kabine Toplantısı'nda. Esnafın vergiden muaf olması için gereken şartlar neler? İstanbul’da şoke eden fotoğraflar: Kısıtlama dinlemediler ve mangal bile yaptılar. Daha fazlası için Akşam Postası.
14 Mart 2021, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü! Servet Soylu son yolculuğuna uğurlandı. Devamını oku...
- 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar. Devamını oku...
- Anayasa Mahkemesi karar verdi! Emekli maaşı için işte ayrılmak gerekiyor mu? Devamını oku...
- İstanbul’da şoke eden fotoğraflar! Kısıtlama dinlemediler…Devamını oku...
- Kafe ve restoranlar kapatılacak mı? Esnafın gözü Kabine Toplantısı'nda. Devamını oku...
- Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geliyor…Devamını oku...
- Sevgilisinin oğlunu öldüren cani konuştu: Annesiyle birlikte gömdük! Devamını oku...
- Esnafa vergi muafiyetinin detayları belli oldu! Esnafın vergiden muaf olması için gereken şartlar neler?Devamını oku...
- Annesi kapıyı açtığında genç çifti banyoda ölü halde buldu. Devamını oku...
- Koronavirüste korkulan oldu! Üçüncü dalga başladı. Devamını oku...
- Rusya'da kutup ayısı, bir evin çatısına çıktı. Ayının çatıdaki anları saniye saniye görüntülendi. Devamını oku...
- Doktordan skandal paylaşım! Soruşturma başlatıldı. Devamını oku...
- 'İbo Show' programı ile dokuz yıl aradan sonra sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, yine imaj değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde saç rengi yüzünden eleştirilerin hedefi olan ve "Boya saçımda fazla kaldı" açıklaması yapan Tatlıses, dün akşam yeni imajıyla gündem oldu. Devamını oku...
- Zaman zaman kavga haberleriyle gündeme gelen Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural arasında son kavga bir AVM’de yaşandı. Devamını oku...
- Haklarında sık sık aşk söylentileri çıkan oyuncu Hande Erçel ile partneri Kerem Bürsin, Bebek'te objektiflere takıldı. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ödül almak üzere bir törene katılan Bürsin hakkında sunucu Bay J'nin gündem olan sözlerini değerlendirdi. Devamını oku...
- Oscarlı oyuncular Ben Affleck (48) ve George Clooney (59) birlikte film çekiyor. ‘The Tender Bar’ isimli filmin başrolü Affleck. Yönetmeni Clooney. 1970’lerde geçen film, Massachusetts eyaletinde çekiliyor. Affleck’in setteki ilk gün sevinci yüzüne yansıdı. Devamını oku...
- Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez iki senelik nişanlılıklarını bitirdiklerine dair haberlerin çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden ayrıldıklarına yönelik iddiaları yalanladı. Devamını oku...
- Muslera'ya ABD'den sürpriz bir talip var. ABD'de nisan ayında başlayacak olan lig için takımlar çalışmalara başlamış durumda ve Los Angeles FC, Muslera'yı istiyor. - Devamını oku...
- Liverpool'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, bazı performanslarının eleştirilmesinden sonra Jürgen Klopp'tan destek gördü. Klopp, 20 yaşındaki bir futbolcudan tüm sorunları anında çözmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi ve Ozan'ın yeteneklerini övdü. - Devamını oku...
- Hataysporlu Aaron Boupendza'nın adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyor. Hatayspor başkanı ve yöneticileri, Fenerbahçe'nin teklifini açıklamış ve Ali Koç'un daha bonkör olacağına inandıklarını da söylemişlerdi. Ancak Fenerbahçe'den beklenmedik bir cevap geldi. Sarı lacivertli ekip Boupendza ile ilgilenmiyor. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası
- Kuru fasulye
- Pirinç pilavı
- Hindistan cevizli kurabiye
BUNLARI DA OKUYUN