Akşam Postası | 14 Mayıs 2020

Gündem

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'nin hedefi "V" modeli.Devamını oku...

Sokağa maskesiz çıkma yasağı konulan il sayısı 11'e yükseldi. Devamını oku...

18 Mayıs'ta 15 ilde bankalar kapalı olacak.Devamını oku...

Türk bilim insanları corona virüs aşısı için tarih verdi.Devamını oku...

Amerikan haber ajansı görüntüledi! "Virüs Türklerin cenaze ve defin usullerini değiştirdi"Devamını oku...

Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor! Vaka sayısı 50'ye yükseldi.Devamını oku...

Kayseri’de bir kadın "coronadan koruyacak" deyip okuyup üfleyerek tüm mahalleye virüs yaydı. Devamını oku...

Dünya

Corona virüs hastalarına akciğer nakli yapılacak.Devamını oku...

Çin'in roketi az daha New York'a düşüyordu.Devamını oku...

Karantinada kalbi duran çocuğu kardeşi kurtardı. Devamını oku...

Türk kızı Dilara, Almanya'da kurduğu kozmetik markasıyla büyük başarı elde etti. Hollywood starlarının markajına giren Dilara, dünya ünlü yıldız Jennifer Lopez'den de övgü aldı.Devamını oku...

De Niro: Corona virüsten kimlerin öldüğü Trump'ın umurunda değilDevamını oku...

Türkiye, dünyanın ilk online drone yarışına hazırlanıyorDevamını oku...

Spotify, ilk kez premium abonelik yapanlara üç ay ücretsiz kullanım sunuyorDevamını oku...

Realme, ikinci yıl dönümünde dünya çapında 35 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Şirket, bu başarısını 25 Mayıs'taki lansman etkinliğinde 8 yeni ürün tanıtarak kutlayacak.Devamını oku...

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip corona virüsün (Kovid-19), tıpkı HIV gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir." dedi.Devamını oku...

Magazin

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un Beylerbeyi’nde 11 ay ikamet ettiği evinin güzellik merkezi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Devamını oku...

Survivor ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Dominik'e gitmeden önce havaalanında sevgilisi Elif Aydın ile objektiflere yansıyan Yıldırım, Survivor dönüşü hayatının şokunu yaşayacak! Devamını oku...

Önceki gün Etiler'de bulunan restoranını ziyaret eden Fatih Ürek, mekan çalışanlarıyla kısa süreli toplantı yapıp Covid-19 tedbirleri konusunda bilgi alışverişi yaptı. Çıkışta muhabirlerle sohbet edem ünlü şarkıcı, Demet Akalın sorusu üzerine dikkat çeken açıklamalar yaptı. Devamını oku...

Spor

Beşiktaş yaptığı resmi açıklamada futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan ikinci testte 8 corona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı.Devamını oku...

Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Devamını oku...

Michael Jordan'ın 1985 yılında giydiği Air Jordan'a 160 bin dolarlık teklif yapıldı.Devamını oku...

Tottenham'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, karantina sürecinde hırsız şoku yaşadı. 24 yaşındaki oyuncunun evine giren eli bıçaklı iki hırsız, oyuncuyu yumrukladı. Dele Alli hafif yaralandı.Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

Domates çorbası

Biber dolması

Dereotlu kabak tarator

Trileçe tatlısı

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

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