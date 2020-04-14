Akşam Postası | 14 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
14 Nisan 2020, Salı 17:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Erdoğan'dan infaz yasası hakkında ilk yorum: Sistemi daha adil hale getirmeyi amaçladık.Devamını oku...
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz" dedi.Devamını oku...
- Antalya'da plazma nakledilen hastanın testi negatife döndü.Devamını oku...
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Toplumun yüzde 60’ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız" dedi.Devamını oku...
- Hande Fırat Bakan Soylu'nun istifa kararının perde arkasında olanları yazdı. Fırat, Bakan Soylu ile Sağlık Bakanı Koca'nın arasında cumartesi günü ciddi bir tartışma yaşandığını ileri sürdü.Devamını oku...
Dünya
- Daha fazla kanıt ortaya çıktı! Corona virüs yarasadan değil pangolinden bulaşmış olabilir.Devamını oku...
- ABD'de geliştirilen test günlük 10 bin kişiye uygulanacak.Devamını oku...
- Corona virüsün çıktığı yer olarak nitelendirilen Wuhan'daki hayvan pazarı tekrar açılmaya başladı.Devamını oku...
- Tayland'da corona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybeden bir hastanın cansız bedeninden, adli tıp uzmanına corona virüs bulaştı. Böylece, dünyada ilk kez bir ölüden corona virüs bulaşmış oldu.Devamını oku...
Magazin
- Yağmur Sarıoğlu'nun 8 yaşındaki oğlu yolcu uçağı indirdi. - Devamını oku...
- Manken Sinem Sülün'ün 5 yıla kadar hapsi isteniyor. -Devamını oku...
- Mazhar Alanson dede oluyor. - Devamını oku...
- #EvdeHayatVar için söylenen şarkılara 8 milyon eşlik etti. - Devamını oku...
Spor
- Neymar '7. Koğuştaki Mucize' filmini önerdi: "Bir baba olarak izlerken ağladım" - Devamını oku...
- Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde çok eleştirilen Abdullah Avcı, corona virüs odaklı bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde dünyanın en zor işini yapıyormuş hissine kapıldığını söyleyen Abdullah Avcı, corona virüs döneminde canı pahasına çalışan sağlıkçıları görünce utandığını söyledi. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan boşalacak kaptanlık için saha içinde de lider olan bir isimde karar kılındı. Yönetimin kararıyla Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı olacak. Gustavo, Fenerbahçe tarihinde kaptanlık bandını takan 3. yabancı olarak kayıtlara geçecek. - Devamını oku...
- İyi kalecilere 'kedi' denmesinin ilk örneği olan 'Kedi' lakaplı kaleci Peter Bonetti 78 yaşında hayatını kaybetti. Chelsea efsanesi İngiliz kaleci, uzun süredir hastalıkla boğuşuyordu. - Devamını oku...
- Mbaye Diagne şampiyonluk kutlamasına neden katılmadığını açıkladı: "Evrakları yetiştirmem için acil bir şekilde İtalya’ya gitmem gerekiyordu. Yoksa Senegal’e dönemezdim.” - Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Soğan çorbası tarifi
- Kapuska tarifi
- Mengen pilavı tarifi
- Red velvet pasta tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün podcast'i