Akşam Postası | 14 Ocak 2022

Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yandan da gözümüz uzayda! -Devamını oku...

Emekliler dikkat! Tatil düzenlemesi yapıldı: Maaşlar... -Devamını oku...

Özel okul ücretleriyle ilgili açıklama! Ne kadar olacak? Tavan fiyat... -Devamını oku...

Omicron için PCR testi ağızdan mı burundan mı alınmalı? İşte cevabı -Devamını oku...

Turkuaz renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. -Devamını oku...

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye yeniden ameliyat oldu! Asiye'nin son durumu hakkında açıklama -Devamını oku...

Bakan Ersoy'un babasından 500 bin dolarlık vasiyet! 48 yapı restore edilecek -Devamını oku...

Üniversitede skandal! Profesörden iğrenç taciz mesajları! Apar topar emeklilik başvurusu yapmış -Devamını oku...

Brezilya'da bir Amazon yerlisinin babasını sırtında Covid aşısı yaptırmaya götürdüğü fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. -Devamını oku...

Boris Johnson Kraliçe'den özür diledi -Devamını oku...

Kuzey Koreli hackerlar 400 milyon dolar kripto para çaldı! -Devamını oku...

‘Evlerinin Önü Boyalı Direk’ isimli şarkıyla çıkış yakalayan Öykü Gürman daha sonra ise ‘Sen Anlat Karadeniz’ isimli dizide rol alarak milyonlarca kişi tarafından tanındı. Öykü Gürman, şimdi ise aldığı evlilik teklifiyle havalara uçtu. - Devamını oku...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması bu sene 15 Ocak 2022 tarihinde başlayacak. Survivor All Star’ın ilk fragmanı yayınlandı. Survivor’ın yayınlanan ilk tanıtım bölümünde yarışmacıları korkutan bir kaza meydana geliyor. - Devamını oku...

Elif Ece Uzun, avukatı Nadejda Yokuş aracılığıyla Mehmet Tuş’a ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Ayrıca iş insanı Mehmet Tuş'un uyuşturucu kullandığını, kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki ay da uzaklaştırma kararı aldırdı. - Devamını oku...

Nihat Doğan önceki gün Florya’da bulunan bir mekânda objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Nihat Doğan, Alişan ve Buse Varol hakkında söylediği sözlerden dolayı pişman olduğunu ve ardından Alişan’ı aradığını belirtti. - Devamını oku...

Alişan’ın eşi Buse Varol zaman zaman sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Buse Varol şimdi ise trafikte yaşadığı sözlü şiddeti takipçileriyle paylaştı. - Devamını oku...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu. - Devamını oku...

Trabzonspor'da Edgar Ie ile yollar ayrıldı - Devamını oku...

Trabzonspor Yusuf Erdoğan'ı 500 bin euro karşılığında transfer etti - Devamını oku...

Avustralya hükümeti Novak Djokovic'in vizesini yine iptal etti - Devamını oku...

Ali Koç'un Löw - İsmail Kartal planı ortaya çıktı: Başkan Almanya'da. - Devamını oku...