Türkiye Akşam Postası | 14 Şubat 2021

Akşam Postası | 14 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 14 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımızdan 10'unun kimliği tespit edildi. Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı 10 gün sürecek. kar nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelendiği iller açıklandı. Daha fazlası için Akşam Postası.

14 Şubat 2021, Pazar 18:05 Son Güncelleme:
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  • Türkiye şehitlerine ağlıyor. Gara'da şehit edilen 13 kişiden 10'unun kimliği tespit edildi. Devamını oku...
  • 13 vatandaşımız şehit oldu...Gara harekatı neden önemliydi? Devamını oku...
  • Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet tükürsün. Devamını oku...
  • Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı 10 gün sürecek. Devamını oku...
  • İşte kar nedeniyle yüz yüze eğitimin ertelendiği iller.Devamını oku...
  • Kadir Topbaş'a acı veda! Törene Erdoğan da katıldı. Devamını oku...

  • Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kendinden emin olan yarışmacıya, "Uçan kuşlar martılar /yeşil tatlı bir bahar / gülen şen sevdalılar vardı' sözlerinin geçtiği şarkının adı nedir?" diye soruldu. Soruya yanlış yanıt veren yarışmacı, doğru cevap karşısında adeta şoke oldu. Devamını oku...
  • Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, ablası Kim Kardashian'ın giyim markası için objektif karşısına geçti. 25 yaşındaki yıldız, çekimden iddialı pozlarını paylaştı. Devamını oku...
  • Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulundu. Kimi eşi, kimi sevgilisi, kimi ise çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı. Devamını oku...
  • YouTuber Danla Bilic, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” programında kendisini anlattı. Devamını oku...
  • Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programının dün akşam yayınlanan bölümünde Burak Kut'un son hali damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları Burak Kut'un kaç yaşında olduğunu merak etti. Devamını oku...

  • Liverpool'un Leicester City deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda dağıldığı maçta Ozan Kabak da şanssızlık yaşamıştı. Manchester United'ın efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand, o pozisyonla ilgili fikrini belirtti ve hatanın Ozan Kabak'ta olmadığını söyledi. - Devamını oku...
  • Hürriyet'teki habere göre, Alttan ısıtmalı olan Türk Telekom Stadyumu'nda öğlen saatlerine kadar da zeminin üzerinde koru yerleştirildi. Gün içinde stadın hem zemini hem de çatı tarafları temizlenirken Galatasaray-Kasımpaşa maçının planlandığı gibi 16:00'da başladı. Maç, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. - Devamını oku...
  • Chennaiyin FC ile Goa'nın karşılaştığı Hindistan Futbol Ligi'nde ilginç bir an yaşandı. Goa oyuncusu Edu Bedia, rakip takımdan Deepak Tangri'yi belinden ısırdı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası 
  • Fırında çupra 
  • Çoban salata
  • Sufle

Tarifler için tıklayın

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