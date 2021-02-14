Akşam Postası | 14 Şubat 2021

Liverpool'un Leicester City deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda dağıldığı maçta Ozan Kabak da şanssızlık yaşamıştı. Manchester United'ın efsane defans oyuncusu Rio Ferdinand, o pozisyonla ilgili fikrini belirtti ve hatanın Ozan Kabak'ta olmadığını söyledi. -

Hürriyet'teki habere göre, Alttan ısıtmalı olan Türk Telekom Stadyumu'nda öğlen saatlerine kadar da zeminin üzerinde koru yerleştirildi. Gün içinde stadın hem zemini hem de çatı tarafları temizlenirken Galatasaray-Kasımpaşa maçının planlandığı gibi 16:00'da başladı. Maç, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. -