Akşam Postası | 14 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de resmi törenle karşılandı. Devamını oku...

KDV indirimi market fiyatlarına yansıdı! Dün 241 lira tutan market alışverişi bugün kaç TL? Devamını oku...

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı. Devamını oku...

Altın sahipleri dikkat! Altın eve değerlenmiş bir şekilde dönecek...Devamını oku...

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında flaş karar! Kabul edildi. Devamını oku...

Prens Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından günler sonra eşi Camilla'nın da Covid-19'a yakalandığı bildirildi. Devamını oku...

Yunanistan'da rakip takımı tuttuğu için öldürülen gencin son sözleri yürek burktu. Devamını oku...

Ukrayna, Almanya'dan 12 bin tanksavar füzesi istiyor. Devamını oku...

Bu yılki Super Bowl devre arası şovunda rap ve hip-hop müziğin önde gelen isimleri sahne aldı. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan şov kadrosu katılımcıları hayran bıraktı. Devamını oku...

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ta sevenleriyle buluşmuştu. Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, konser öncesi basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet ederek vasiyetini açıklamıştı. Şimdi ise Serdar Ortaç’tan konser sonrası üzücü haber geldi. - Devamını oku

Kadir Doğulu ikilisi Instagram sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Neslihan Atagül, şimdi ise Sevgililer Günü’ne özel bir paylaşım yaptı. Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu ile olan bu paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun sevenleri çiftin Sevgililer Günü’nü kutlamayı da ihmal etmedi. - Devamını oku

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemik nedeniyle mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile geçtiğimiz ay nikah masasına oturarak mutluluğa “Evet” yanıtını vermişti. Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, şimdi ise karnı burnunda pozlarını paylaştı. - Devamını oku

Yargı dizisinde canlandırdığı ‘Ceylin’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide rol alan Yiğit Kirazcı ile bir süredir aşk yaşıyor. Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı cephesinden geçtiğimiz hafta ayrılık haberi geldi. Şimdi ise Pınar Deniz’in aşk acısı yaşadığı konuşuluyor. - Devamını oku

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi için TFF ile Kulüpler birliği tarafından bir komisyon kurulmuştu. Komisyon toplandı ve ihale öncesi son görüşmeler yapıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalar yaptı. - Devamını oku

39 yaşındaki Umut Bulut bu sezonki 13. golünü attı - Devamını oku

Servet Çetin'den şaşırtan yorum: Yabancı sayısı sıfır olmalı. - Devamını oku