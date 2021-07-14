Akşam Postası | 14 Temmuz 2021

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde saldırı! Müdür odasında bıçaklandı - Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın-Kurucaşile yolu açılışına katıldı. Erdoğan yolun 10.8 milyon lira tasarruf sağlayacağını belirtti. Devamını oku...

Otobüs bileti fiyatlarıyla ilgili flaş karar! Yeni dönem başlıyor... Devamını oku...

Sokak ortasında annesini dövdü! Annenin sözleri ise şaşırttı... Devamını oku...

Müsilajda yeni bir dalga bekleniyor mu? Bakan Kurum açıkladı. Devamını oku...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Devamını oku...

Koronavirüs yasakları geri geliyor! Vakaların arttığı ülkede aşı olmayan açığa alınacak. Devamını oku...

Brezilya Devlet başkanı Jair Bolsonaro, Silahlı Kuvvetler Hastanesi'ne kaldırıldı. Devamını oku...

Uğur Şahin'den pandeminin bitişi için önemli öneri. Devamını oku...

"Aşkın Tarifi" dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile video paylaşan Kadir Doğulu, sosyal medyada bazı kişilerin tepkisini çekmişti. İkilinin samimi halleri dikkat çekmişti. Doğulu'dan açıklama geldi. - Devamını oku

Sıla'ya şiddet davasında, Ahmet Kural'ın cezası belli oldu. - Devamını oku

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, üç milyonda fazla takipçisi olan Instagram hesabından iddialı pozlarını yayınlamaya devam ediyor. - Devamını oku

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, Bodrum’da sıcak havanın tadını çıkarıyor. - Devamını oku

Fenerbahçe'de Volkan Demirel takımdan resmen ayrıldı - Devamını oku...

Kulüpler Birliği önceki gün TFF'ye gönderdiği mektupta 4 konuda görüşmek istediğini ve bu konularda bir an önce düzenlemeye gidilmesi gerektiğini yazmıştı. TFF'den o taleplere cevap geldi ve görüşme üstü kapalı olarak reddedildi. - Devamını oku...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Hollanda ekibi PSV ile karşılaşacak. Maçın biletleri 18 Temmuz'da satışa çıkıyor ve fiyatları belli oldu. - Devamını oku...

Pereira planını açıkladı: Kaleciler hariç 25 kişi kalacak - Devamını oku...