Akşam Postası | 15 Ağustos 2020
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15 Ağustos 2020, Cumartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Gündem
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Galata Kulesi için açıklama. -Devamını oku...
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni mesaj: Dünya yoruldu. -Devamını oku...
Şanlıurfa'da 65 yaş ve üstü kişilere kısıtlama. -Devamın oku...
İkinci el araç satışlarına düzenleme. -Devamını oku...
Duygu Delen'in erkek arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı: Birkaç kez vurdum. -Devamını oku...
Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına yoğun ilgi. -Devamını oku...
Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu. -Devamını oku...
Dünya
ABD'de TikTok için son 90 gün. -Devamını oku...
Spor
Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk. -Devamını oku...
Tarihi Bayern Münih, Barcelona müsabakası sonrası ayrılık açıklamaları. -Devamını oku...
Emre Belözoğlu, futbola veda etti. -Devamını oku...
Magazin
Caner Erkin eşi Şükran Ovalı'dan sonra kızı Mihran Ela'yı da koluna kazıttı. - Devamını oku...
Şarkıcı Berkay, Bodrum'da bir tapu dairesine gitti. İddiaya göre sıra beklemesini söyleyen görevliye, "Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız?" dedi. Arnavutköy’de görüntülenen Berkay, bu iddiaya yanıt verdi. - Devamını oku...
Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan, iddiaya göre önceden husumetli oldukları komşularını darp etti. - Devamını oku...
Yıllar önce taktırdığı silikonlar nedeniyle kansere yakalanan Ceylan Atınç'ın doktoru ilk kez konuştu. - Devamını oku...
Eğlence
İlişkiye ara vermek: İlişkide ara vermenin kuralları- Devamını oku...
Brad Pitt'in oynamayı reddettiği 8 efsane film- Devamını oku...
Alacakaranlık serisine iki yeni kitap geliyor- Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Şehriye çorbası
- İzmir köfte
- Bademli pilav
- Revani
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Garfield'ı Garfield'dan daha iyi çizen adam. -Video için tıklayınız...