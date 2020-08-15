Akşam Postası | 15 Ağustos 2020

Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Galata Kulesi için açıklama. -Devamını oku...

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni mesaj: Dünya yoruldu. -Devamını oku...





Şanlıurfa'da 65 yaş ve üstü kişilere kısıtlama. -Devamın oku...

İkinci el araç satışlarına düzenleme. -Devamını oku...

Duygu Delen'in erkek arkadaşının ilk ifadesi ortaya çıktı: Birkaç kez vurdum. -Devamını oku...

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına yoğun ilgi. -Devamını oku...

Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu. -Devamını oku...

Dünya

ABD'de TikTok için son 90 gün. -Devamını oku...

Spor

Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk. -Devamını oku...

Tarihi Bayern Münih, Barcelona müsabakası sonrası ayrılık açıklamaları. -Devamını oku...

Emre Belözoğlu, futbola veda etti. -Devamını oku...

Magazin

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı'dan sonra kızı Mihran Ela'yı da koluna kazıttı. - Devamını oku...

Şarkıcı Berkay, Bodrum'da bir tapu dairesine gitti. İddiaya göre sıra beklemesini söyleyen görevliye, "Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız?" dedi. Arnavutköy’de görüntülenen Berkay, bu iddiaya yanıt verdi. - Devamını oku...

Oyuncu Gamze Aksu ile eşi Orhun Ozan, iddiaya göre önceden husumetli oldukları komşularını darp etti. - Devamını oku...

Yıllar önce taktırdığı silikonlar nedeniyle kansere yakalanan Ceylan Atınç'ın doktoru ilk kez konuştu. - Devamını oku...





Eğlence

İlişkiye ara vermek: İlişkide ara vermenin kuralları- Devamını oku...

Brad Pitt'in oynamayı reddettiği 8 efsane film- Devamını oku...

Alacakaranlık serisine iki yeni kitap geliyor- Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Şehriye çorbası

İzmir köfte

Bademli pilav

Revani

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Garfield'ı Garfield'dan daha iyi çizen adam. -Video için tıklayınız...