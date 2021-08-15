Akşam Postası - 15 Ağustos 2021

GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Her türlü çabayı göstereceğiz. Devamını oku...

Sinop'ta sel felaketi! Tomruklar dereyi tıkadı! Afet evleri yıkıldı. Devamını oku...

Marmara Gölü'nde şok görüntü! 'Bir hafta sonra tamamen yok olacak' Devamını oku...

Çanakkale ve Antalya'da orman yangını çıktı. Devamını oku...

Sosyal medya o iddiayı konuşmuştu! Genç kızın babasından açıklama geldi..Devamını oku...

DÜNYA

Taliban, başkent Kabil'e girdi! Fotoğraflar geldi! ABD Büyükelçiliği'nin yanında dumanlar yükseliyor. Devamını oku...

Afgan yetkililer, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığını bildirdi.Devamını oku...

Afganistan yangın yeri! İnsanlar özel bankaları istila etti, havaya ateş açıldı. Devamını oku...

SPOR

Fenerbahçe'den yılın takası! Galatasaray genç kaleciyle görüşmelere başladı! Beşiktaş'ta yeni hedef Jerome Boateng...Devamını oku...

Batshuayi’nin ardından Beşiktaş’tan iki transfer daha! Devamını oku...

Dünya futbolunun efsane isimlerinden olan eski Alman milli futbolcu Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.Devamını oku...

MAGAZİN

2008 yılında Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ mutlu bir evlilik sürüyor. Altuğ, son olarak eşiyle olan bir karesini paylaşarak evlilik yıl dönümünü kutladı. - Devamını oku

Hande Yener, önceki akşam İzmir’de sahne aldı. Yener, sahne öncesi trafik mağduru oldu. Hande Yener, çözümü otostop çekmekle buldu. - Devamını oku

Irmak Arıcı dün akşam Sakarya’da sevenleriyle buluştu. Arıcı, sahnede olduğu sırada hareketsiz kalması dikkat çekti. - Devamını oku

Oyuncu Kerem Bürsin ile aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel son paylaştığı bikinili pozu ile adından söz ettirdi. - Devamını oku



