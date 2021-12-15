Akşam Postası | 15 Aralık 2021

Asgari ücret ne kadar olacak? AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt -Devamını oku...

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Veliler okula akın etti... -Devamını oku...

Trakya'da yoğunluk haritası kırmızıya büründü! 3 kente dikkat! -Devamını oku...

İstanbul’da suya yüzde 20 zam geldi -Devamını oku...

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Katliam gibi kaza! Göle düşen otobüste 9 ölü, 22 yaralı -Devamını oku...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), küfür ve argo ifadelerin kullanıldığı 'Konuşanlar' programı nedeniyle dijital içerik platformu Exxen'e idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uyguladı. Programda Hasan Can Kaya'nın bazı ifadeleri tepki çekmiş ve tartışmalara neden olmuştu. - Devamını oku

Bir markanın reklam çekimi için tarzını değiştiren Beren Saat, yeni imajıyla dikkat çekti. Beren Saat’in çekim için giydiği kostümün fiyatı ise dikkat çekti. - Devamını oku

Sosyal medya fenomeni şu sıralar bir moda programın

da jüri üyeliği yapıyor. Selin Ciğerci boşandığı eşi ile geçtiğimiz günlerde bir davette denk gelmiş ve ikilinin barıştıkları iddia edilmişti. Selin Ciğerci çıkan bu iddialara canlı yayında cevap verdi. - Devamını oku

Yıllar önce yaşadığı saldırı sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile 9 sene sonra sevenleriyle buluşmuştu. Programın final yapmasının ardından yaşamını sürdürdüğü İzmir’e dönen İbrahim Tatlıses’ten sevenlerini heyecanlandıran bir paylaşım geldi. - Devamını oku

Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş, takımla çalışmalara başladı. -Devamını oku...

Galatasaray'ın ilk tercihi İrfan Can Eğribayat! Göztepe ile masaya oturacaklar -Devamını oku...

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