Akşam Postası | 15 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplilerin fetret devrini biz sonlandırdık -Devamını oku...

Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli olacak! -Devamını oku...

Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı arasında sürpriz görüşme -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğrencilere yanıt! Okullar tatil olacak mı? -Devamını oku...

50 yıl sonra İstanbul Boğazı'nda bir ilk! Ağlara takıldı -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 39 ilaç piyasadan toplatılacak... -Devamını oku...

İşte 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi! Fuat Oktay detayları duyurdu… -Devamını oku...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım başvurularının e-devletten alınmaya başladığını duyurdu. -Devamını oku...

İngiltere'de milletvekili bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti -Devamını oku...

Bu diziyi bitirene 5 bin sterlin para verecekler -Devamını oku...

Afganistan'da camiye bombalı saldırı -Devamını oku...

Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek, banyoda düşüp kalça kemiğini kırması sonucu apar topar ameliyata alındı. Akbaş yaşadığı korkuyu, ilk kez anlattı.- Devamını oku...

Geçtiğimiz ay Selin Ciğerci ile anlaşmalı bir şekilde yollarını ayıran Gökhan Çıra, katıldığı programda samimi itiraflarda bulundu. - Devamını oku...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşkı magazin gündemini sallayan, sonrasında ilişkilerini sonlandıran Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu. Adeta aşk sarhoşu olan Hadise, sevgilisinin elini sımsıkı tuttuğu kareyi paylaştı. Eklediği şarkı ile göndermede bulundu. - Devamını oku...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, yeni dizisi 'Şahmeran' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sarıkaya'nın, bu yıl rol aldığı üç reklam filminden dudak uçuklatan bir gelir elde ettiği ortaya çıktı. - Devamını oku...

Gülben Ergen önceki gün katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz haftalarda evinde geçirdiği bir kaza sonucu ayağını burkan Gülben Ergen, baston yardımıyla ayakta durabildi. Gülben Ergen, Demet Akalın’ın kendisi hakkında yaptığı yorumlara ise karşılık verdi. - Devamını oku...

Ses sanatçısı Yılmaz Morgül ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli programa telefonla bağlanarak konuk oldu. Yılmaz Morgül İbrahim Tatlıses hakkında yaptığı itiraflarla dikkat çekti. - Devamını oku...

Süper Lig'in şampiyonunu belirlediler! Küme düşecek 4 takım ise... -Devamını oku...

Fenerbahçe'de 3 forma için büyük kapışma! -Devamını oku...

Fenerbahçe'nin derbi planı! Valencia... -Devamını oku...