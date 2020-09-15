Akşam Postası | 15 Eylül 2020

Libya'da 'Başbakan Sarrac istifa edecek' iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Amazon, yeni tip corona virüs (Covid-19) döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Facebook Messenger uygulaması için yayınlanan yeni güncelleme ile 50'ye kadar kullanıcı birlikte eş zamanlı olarak video izleyebilecek.