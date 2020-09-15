Akşam Postası | 15 Eylül 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte sana olup biteni özetleyeceğimiz Akşam Postası. Bakalım bugün neler oldu?
15 Eylül 2020, Salı 17:42 Son Güncelleme:
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Gündem
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli mesai' hakkında açıklama: Cuma günü netleşecek Devamını oku...
- Sahilde yakalanan corona virüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü. Devamını oku...
- Pınar Gültekin'in otopsi raporu çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran tüm detaylar var. Devamını oku...
- Çapa Tıp Fakültesi Dekanı Tükek: İstanbul'da salgın yeniden başladı, ağırlık gençlerde. Devamını oku...
- İş adamı Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Duygu Delen'in katil zanlısı Mehmet Kaplan'ın kanında alkol ve esrar tespit edildi. Devamını oku...
- Ordu'nun ardından Kastamonu'da da sigara içme yasağı geldi. Devamını oku...
- Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde su seviyesi 1 metreye kadar düştü. Devamını oku...
- Yalova'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Devamını oku...
- Asgari ücretliler bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine girecek. Devamını oku...,
- Dana yerine at eti yedirdiler! Bakanlık gıdada hile yapan 91 firmayı ifşa etti. Devamını oku...
Dünya
- Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı. Devamını oku...
- Libya'da 'Başbakan Sarrac istifa edecek' iddiası gündeme bomba gibi düştü. Devamını oku...
- Dünya devi tarih verdi: Aşının tüm insanlara ulaşması 2024'ü bulabilir.Devamını oku...
- Amazon, yeni tip corona virüs (Covid-19) döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu. Devamını oku...
- Facebook Messenger uygulaması için yayınlanan yeni güncelleme ile 50'ye kadar kullanıcı birlikte eş zamanlı olarak video izleyebilecek. Devamını oku...
- İngiliz ve ABD’li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi. Devamını oku...
Magazin
- Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın Kuruçeşme'de oturduğu villayı geçtiğimiz haftalarda satmıştı. 125 milyon TL'ye satılan evin yeni sahibi ortaya çıktı. Devamını oku...
- Bir zamanlar hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Paris Hilton son açıklamasıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Devamını oku...
- Evinde düzenlediği partiye katılan 10 kişinin corona virüs testi pozitif pozitif çıkan Şevval Şahin'e tepkiler dinmek bilmiyor. Devamını oku...
Spor
- Vedat Muriqi'in Lazio'da kazanacağı ücret belli oldu. Kosovalı oyuncu yıllık 2.2 milyon euro alacak. - Devamını oku...
- Forbes'a göre en çok kazanan oyuncu Lionel Messi oldu. - Devamını oku...
- Pau Gasol yeni doğan kızına Kobe Bryant'ın kızının adını verdi: Gianna - Devamını oku...
- Benik Afobe Trabzonspor için İstanbul'a geldi. Resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Düğün çorbası
- Türlü yemeği
- Çoban salata
- Kakaolu ıslak kek
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Antalya'da karantinada olması gereken corona virüslü bir kadın çocuğuyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne gelip, "Hastayım, ölmek istemiyorum" diyerek etrafa tükürmeye başladı.
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