Akşam Postası | 15 Eylül 2021

MEB'den PCR testleriyle ilgili flaş karar! Haftada iki kez...Devamını oku...

İşte Cumhur İttifakı'nın oy oranı! AK Partili Hamza Dağ canlı yayında duyurdu! Devamını oku...

Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti! Son paylaşımı dikkat çekti. Devamını oku...

Merkez Bankası'ndan önemli adım! 'Dijital Türk Lirası' hamlesi… Devamını oku...

Damat kaynanasına aşk mesajları gönderdi! ‘Kızım kocan bana aşık’ Devamını oku...

Taliban resmen duyurdu! Flaş 'ordu' açıklaması. Devamını oku...

Ünlü avukat, kendisini öldürmesi için kiralık katil tuttu! Sebebini duyan inanamadı. Devamını oku...

Savaş uçaklarını otoyola indirdiler: Şaşkına çeviren tatbikat. Devamını oku...

Kuzey Kore bir füze denemesi daha gerçekleştirdi. AFP'ye konuşan Güney Kore kaynakları füzenin henüz sınıflandırılamadığının altını çizdi. Devamını oku...

Arda Turan ile Berkay Şahin'in davasını 'Burak Yılmaz' kilitledi Devamını oku...

Sarp Levendoğlu ile Naz Çağla Irmak ilk kez görüntülendi Devamını oku...

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının jüri üyeliğinde değişiklik olacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı, şimdi ise Hadise’nin yerine düşündükleri ismi, TV8’de yayınlanan magazin programında açıkladı. Devamını oku...

İbrahim Tatlıses 12 sene sonra Kuruçeşme'de sahne alacak Devamını oku...

Rıdvan Dilmen açıkladı: TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşma sağladı - Devamını oku...

Beşiktaş, Malatyaspor maçında 3 oyuncusunu sakatlığa kurban vermişti. Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 3 oyuncu da Borussia Dortmund maçında yok. - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında sakatlanan oyuncuların durumu belli oldu. Tisserand, İrfan Can ve Zajc'ın sakatlıklarından haber geldi ve İrfan Can'da korkulan oldu: 2 ay yok. - Devamını oku...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçı öncesi İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'a röportaj verdi. Terim için tam sayfa ayıran gazete, geçtiğimiz günlerde 68. yaş günün kutlayan tecrübeli hocayla birçok konuyu konuştu. - Devamını oku...

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın mutsuz olduğu iddiaları hakkında resmi açıklama geldi. Fenerbahçe iddiaları net bir dille yalanlarken, oyuncunun menajeri de bu açıklamaya paralel bir demeç verdi. - Devamını oku...