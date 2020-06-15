Akşam Postası | 15 Haziran 2020
Türkiye ve dünya gündeminde gün içerisinde neler oldu? Öne çıkan haberler ve bilen gereken şeyler Akşam Postası'nda. Akşam Postası her akşam olduğu gibi bugün de burada.
15 Haziran 2020, Pazartesi 18:01 Son Güncelleme:
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Gündem
- YKS'ye girecek öğrenciler için ÖSYM'den açıklama. Devamını oku...
- Jeofizik Mühendisi "7 şiddetinde deprem bekliyoruz'" deyip riskli bölgeyi uyardı.Devamını oku...
- Türkiye ile İran arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlayacak.Devamını oku...
- Sosyal mesafe kuralına en çok ve en az uyan ilimiz belli oldu.Devamını oku...
- Antalya'da dolaşan zehirli yılanlar vatandaşları tedirgin ediyor.Devamını oku...
- 9 ilimizi corona virüs yeniden sardı! Camilerden anons yapıldı. Devamını oku...
- Tunceli ile birlikte maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı 39'a yükseldi.Devamını oku...
Dünya
- Melania Trump, Donald Trump'ın doğum gününde ortadan kayboldu. Devamını oku...
- Tunus Başbakanı ülkesinin corona virüsü yendiğini ilan etti.Devamını oku...
- Trump'ın su içerken zorlanması uzmanları endişelendirdi.Devamını oku...
- Hint sinemasının ünlü oyuncusu Sushant Singh Rajput (34), Mumbai'daki evinde ölü bulundu. Evinde asılı halde bulunan ünlü oyuncunun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. - Devamını oku...
- Kanye West'in moda markası köpekler için ayakkabı üretti - Devamını oku...
Magazin
- Bodrum'daki Mio Mare Beach’i işleten oyuncu Cem Özer “Sizin plajda fiyatlar nasıl, şezlong kaç lira?” sorusuna cevap verdi. Devamını oku...
- Oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Seray Kaya, yaşadığı ikinci kayıpla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Kalbim artık dayanmıyor" dedi. Devamını oku...
- Kanye West (42), giyim markası ‘Yeezy’ için parfüm ve kozmetik patenti de aldı. West, eşi Kim Kardashian ve baldızı Kylie Jenner’a rakip olmaya hazırlanıyor. Kanye West’in markası Yeezy, köpeklere özel bir koleksiyon da çıkardı. 4’lü patilikler 50 dolara satılıyor. Devamını oku...
Spor
- Fernando Muslera'nın 6-7 ay boyunca sahalardan uzak kalacak sakatlığı sonrası "Çok iyi, üzülmedim" diye tweet atan Dr. Cengizhan Kolata özür diledi. - Devamını oku...
- Galatasaray'dan Çaykur Rizespor Başkanı'na ve maçın hakemine ağır eleştiri - Devamını oku...
- Sergen Yalçın eski öğrencilerini Beşiktaş'a getirecek - Devamını oku...
- Galatasaray'dan Muslera ve Andone açıklaması: Muslera, yarın ameliyat olacak. Andone'nin ise diz bağlarında yırtıklar var. - Devamını oku...
- Fernando Muslera kariyerindeki en uzun sakatlığı yaşıyor - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Soğan çorbası
- Musakka
- Sade bulgur pilavı
- Güllaç
Günün videosu: Bingöl'de biri dün gece, biri bu sabah olmak üzere iki deprem gerçekleşti.
Günün bulmacası
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