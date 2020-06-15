Akşam Postası | 15 Haziran 2020

Oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Seray Kaya, yaşadığı ikinci kayıpla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Kalbim artık dayanmıyor" dedi.

Kanye West (42), giyim markası ‘Yeezy’ için parfüm ve kozmetik patenti de aldı. West, eşi Kim Kardashian ve baldızı Kylie Jenner’a rakip olmaya hazırlanıyor. Kanye West’in markası Yeezy, köpeklere özel bir koleksiyon da çıkardı. 4’lü patilikler 50 dolara satılıyor.