Akşam Postası | 15 Haziran 2021

İstanbul'a hava durumu uyarısı yapılmıştı, beklenen yağış başladı! Araçlar mahsur kaldı Devamını oku...

Aşı hakkını kazanan koştu! Binlerce kişi geldi, uzun kuyruklar oluştu...Devamını oku...

Didim Belediye Başkanı’na saldıranlar yakalandı! Sebebi belli oldu… -Devamını oku...

Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 35 milyon dozu geçti Devamını oku...

Taşa yazılan 'Tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli gözaltına alındı Devamını oku... …

Aynı aileden 8 kişi koronavirüs kurbanı oldu! Ailenin aşı önceliği talebi kabul edildi Devamını oku...

Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı Devamını oku...

Dışişleri: MED-7 ortak bildirisinin değeri yoktur Devamını oku...

Tarihi görüşmeye saatler kala Putin'den gözdağı! Devamını oku...

Meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve iki oğlu olan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu. Korel, şimdi ise bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. Devamını oku...

Nilay Deniz, başrol oynadığı dizinin çekimlere ara vermesiyle soluğu Bodrum’da aldı. Geçtiğimiz aylarda eşi Erçin Karabulut’tan boşanan oyuncuya bir kız arkadaşı eşlik etti. Deniz önceki gün Yalıkavak’taki Elementa Otel’de güneşlenip havuza girdi. Devamını oku...

Kanal D efsane dizisi Arka Sokaklar'da 'Volkan komiser' karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, bir ay önce lenfoma kanserine yakalandığını duyurmuştu. Aksoy, tedavi gördüğü anları paylaştı. Devamını oku...

İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley (55), Versace’nin kendisine uğur getirdiğine inanıyor. 1994’te giydiği ikonik elbisesiyle kırmızı halıda yıldızlaşan Hurley, yine Versace bir elbise giydi. Devamını oku...

Tanem Sivar ikinci oğlu Kemal’i 28 Mart’ta Bodrum’da dünyaya getirmişti. Eşi Edhem Dirvana ve çocukları ile Marmaris Bozburun’daki otellerine geçen Tanem Sivar daha doğuralı 3 ay bile olmadan eski formuna kavuştu. Hamilelik döneminde aldığı 9 kiloyu verip 48’e düştü. Devamını oku...

Fenerbahçe'de teknik adam arayışlarında sona gelindi. Aday sayısının 3'e düştüğü ve 1 hafta içerisinde yeni hocanın açıklanacağı öğrenildi. En favori aday olan Lucien Favre defteri ise kapandı. Favre'nin talepleri, kulübe ağır geldi. - Devamını oku...

Inter'in Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, milli maçta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle herkesi korkutmuştu. Eriksen nihayet kendine geldi ve ilk mesajını gönderdi. - Devamını oku...

Bugün EURO 2020’de hangi maçlar var? 15 Haziran EURO 2020 fikstürü - Devamını oku...